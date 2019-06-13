蔡英文大勝 張亞中：趕快建立國民黨的「大論述」吧！

2019-06-13 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



民進黨總統初選結果蔡英文總統大勝，保住競選連任資格。國民黨總統初選參選人張亞中今天表示，國民黨如果不能以「大論述」壓制民進黨的論述，要想以「候選人」來贏過現任的蔡英文，是很難的。他呼籲，國民黨想贏，就趕快建立國民黨的「大論述」吧！

張亞中指出，所謂的「大論述」集中在兩大塊，一是台灣內部治理能力，即執政是否得到民心；一是對外關係的大論述與政策，主要是與大陸與美國的關係如何處理。

張亞中指出，2018年民進黨的大敗，是兩大塊都出了問題，但是民進黨有了新說法。在「內部治理」方面，堅持自己的立場原則沒有錯誤，只是改革的成果還沒有出現，希望民眾再給民進黨機會；在「對外關係」方面，利用習近平談「一國兩制台灣方案」的機會，變臉為「辣台妹」，猛打反對「一國兩制」，並全心倒向美國，將民意導向到對外關係應該「靠美國」還是「靠中國」。

他表示，中美貿易戰、科技戰給了蔡英文千載難逢的機會。美國全力打台灣牌，等於是給蔡英文的「靠美國」策略加持。香港的「反送中」事件，更強化了反對「靠中國」的正當性。

張亞中表示，選戰的基本邏輯就是不要跟著對手的邏輯走。但國民黨目前的總統參選人沒有辦法在論述上徹底提出一套全新的論述選擇，還是在民進黨所設定的大論述結構中，跟著民進黨的核心論述在走。

在「內部治理」方面，至今仍然在誰是「庶民」代表、誰能「發展經濟，發大財」、誰比較「愛中華民國」方面打轉，而沒有在「能源、文化、教育、年改」等政策方面提出大論述；在「對外戰略」方面，也只能喊「反台獨」、「一中各表」，跟著喊「反對一國兩制」、「國防靠美國」或在美中對抗中「不選邊站，迄今為止，仍然沒有兩岸或對外的大論述。

張亞中表示，國民黨要贏得2020年大選，存在著而大困難要克服。一是必須團結；一是必須發展出完全可以克服民進黨論述的大論述。可惜，國民黨目前的分裂正在加大中；更危險的，迄今郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋的政策論述還是在民進黨的大論述中打轉，沒有辦法發展出大論述。

他表示，面對2020年大選，國民黨處於劣勢。一是黨內團結有裂痕，一是目前中美對抗與美國強力介入台海的外在環境，對以「親美抗中」為戰略的民進黨是有利的。國民黨如果想贏。「候選人」與「大論述」缺一不可，但如果不能以「大論述」壓制民進黨的論述，要想以「候選人」來贏過現任的蔡英文，是很難的。

張亞中表示，容他坦率的說，現在的郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋，及國民黨智庫的政策論述都難打贏民進黨的論述。國民黨想贏，就趕快建立國民黨的「大論述」吧。

張亞中表示，這也是他不計個人成敗參選，在國民黨的三場電視政見會外，另舉辦三場國政願景和合說明會的原因，目的是希望讓所有參選人能夠各抒己見，以激盪出能夠面對困境的理念及政策。最後整合大家的理念、政策，形成大論述，並團結在一起，共同支持國民黨的總統候選人，為重新啟動中華民國在2020年打一場大勝仗。