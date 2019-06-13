蔡英文：破壞台灣主權民主及政治交換籌碼「不會得逞」

2019-06-13 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

蔡英文總統稍早透過臉書表示，「逃犯條例」有侵害人權的疑慮，香港政府應該認真看待抗爭的訴求，與人民對話與溝通，不應該倉促強行通過法案。「逃犯條例」同時也侵害中華民國主權，我們不會接受。任何人想要破壞台灣的主權和民主，或拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞。」

香港「反送中」抗爭活動持續，有幾位香港學生今天到總統府陳情，蔡總統在臉書上表示，今天有好幾位香港學生來總統府陳情，她因為有公務行程，所以特別請總統府秘書長陳菊接待，向同學們表達她的關心，也聆聽學生的意見。

蔡總統說，「逃犯條例」有侵害人權的疑慮，香港政府應該認真看待抗爭的訴求，與人民對話與溝通，不應該倉促強行通過法案。「逃犯條例」同時也侵害中華民國主權，我們不會接受。我們也拒絕接受以修法為前提的個案移交。合作打擊犯罪，不能以侵害人權的法案為前提，我們不願成為惡法的幫兇。

蔡總統表示，香港的抗爭，帶給台灣人民最深刻的感受，就是「一國兩制」並不可行的，民主化的台灣不可能接受。身為總統，她最重要的責任，就是守護台灣的主權和民主，讓世世代代的台灣人擁有對未來的選擇權。

蔡總統說，「任何人想要破壞台灣的主權和民主，或拿去做政治交換的籌碼，只要蔡英文在，就不會得逞。」

以下是蔡總統的臉書全文：