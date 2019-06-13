影／在台港生府前陳情 蔡：政治交換籌碼 我在不會得逞
反送中持續延燒，今(13)日在台港生準備陳情書送進總統府，高喊「反送中！護人權！行動撐香港！」口號，盼政府能在《港澳關係條例》增訂人權審查機制，防止打壓抗爭的香港官員警察來台、放寬港人申請居留條件，學運領袖林飛帆也呼籲，「今日香港明日台灣是錯的」，送中條例是中國大陸領導人習近平把香港變為「一國一制」的關鍵一步，香港的例子不是借鏡，台灣人應該要思考跟香港朋友攜手合作，共抗中共的打壓。
總統蔡英文今日下午出面回應陳情，她表示共同打擊犯罪不能以侵害人權法案為前提，台灣不會成為這份惡法的幫兇，再度重申絕對不接受一國兩制，任何破壞台灣主權跟民主，或是拿去做政治交換籌碼的行為，只要她在就不可能得逞。
香港欲通過《逃犯條例》修訂草案，修改條例後，與香港沒有正式引渡協議的國家跟地區所遭到通緝的人士，也將被拘留和轉移至中國大陸受審，連過境轉機都會有風險，引起國際社會高度關注，破壞香港司法體制的修訂內容，更引起香港民眾劇烈反彈，本月9日高達103萬港人上街頭抗議。香港立法會原訂12日對《逃犯條例》修訂內容進行二讀，港人同日發動罷工、罷市、罷課來抗議，立法會主席上午11點左右宣布二讀延期，警方與示威者在立法會大樓周邊爆發衝突，動用武力鎮壓，演變成流血事件。
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