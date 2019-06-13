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軍公教勞退休實際從農可納農民職災保險 6萬人受惠

2019-06-13 16:49聯合報 記者林河名╱即時報導

農委會今天在行政院會報告「農民職業災害保險的執行成果與精進作為」，農民職災保險自去年11月開始試辦，截至今年6月11日止，總投保人數約17.2萬人，投保率為15.44%。行政院長蘇貞昌請農委會務必了解投保率無法快速提升的原因，並要求對目前實際從事農業工作卻無法參加農民職災保險者研議是否納入，以完備農民社會保險制度。

農委會表示，已規畫將實際從事農業工作的軍、公、教、勞退休人員納入，將修改辦法，最快7月正式上路，約有6萬人可受惠。

蘇貞昌指出，農民職災保險自去年11月1日開辦以來，感謝農委會、勞動部、各地農會及各地方政府用心、用力投入，投保率雖比日本高很多，但仍待提升。他強調，農民過去沒有這類保障，現在透過農民職業災害保險，農民自付15元、政府負擔10元，即能取得基本保障，有些縣市政府甚至提高補助，因此對農民來說，非常值得。

對於農民職災保險投保率為15.44%，農委會表示，目前規畫擴大納保範圍，將實際從事農業工作的全民健康保險第3類被保險人，納為農民職災保險加保對象，以照顧更多農民；未來也將透過累積案例，簡化給付申請流程，加速保險給付審核，建立農民職業安全意識，完備農民職災保險制度。

所謂全民健康保險第3類被保險人，是指：農會及水利會會員，或年滿十五歲以上實際從事農業工作者；以及，無一定雇主或自營作業而參加漁會為甲類會員，或年滿十五歲以上實際從事漁業工作者。

農委會副主委陳添壽表示，目前規定是農保被保險人可自願參加農民職業災害保險，但已領取其他社會保險老年給付者（軍公教勞退休人員）則無法取得農保身分，這類實際從事農作的人約有6萬人。

陳添壽表示，農委會規畫推動修改辦法，將實際從事農作的軍公教勞退休人員納入農民職災保險的納保對象，預計最快七月完成，正式上路；至於投保率問題，未來希望提高至20%、30%的目標。

行政院發言人Kolas Yotaka（中）與農委會副主委陳添壽（左）出席行政院會...
行政院發言人Kolas Yotaka（中）與農委會副主委陳添壽（左）出席行政院會後記者會，說明「農民職業災害保險的執行成果與精進作為」。記者林河名／攝影
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