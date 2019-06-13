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籲港府跟人民溝通 蔡：勝選求團結

2019-06-13 16:56台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「即使打擊犯罪也不能傷害人權！」總統蔡英文於13日的記者會表示，香港人民對逃犯條例有疑慮，港府應該傾聽人民聲音，維護民主價值，而不是用塑膠子彈鎮壓民眾。另外，針對初選獲得提名，蔡英文說，現在最重要的是團結起來，2020勝選以守護台灣民主。

港府需傾聽人民聲音

蔡英文說，13日早上因為行程緣故，沒有辦法接見在台港生的陳情，因此是由總統府祕書長陳菊代為接見，但她對香港現在的狀況也十分擔心，認為港府不應該用暴力的方式鎮壓抗議民眾，需要傾聽人民的聲音。

「只要蔡英文在，不會發生任何破壞台灣主權的事情。」她也提到，不只香港，逃犯條例也會影響台灣的主權與人民，她堅持一貫的立場，不希望看到逃犯條例通過，破壞台、港的民主價值。她也說，要合作打擊犯罪可以，但是要建立在不侵犯人權的前提上。

2020勝選 守護台灣

被媒體問到民進黨總統初選民調結果時，蔡英文表示，她已經跟賴清德院長通過電話了，感謝賴清德對她的批評與指教，以及民眾對她的支持。現在初選已塵埃落定，她希望能團結黨內，達成2020勝選的總目標，維護台灣主權與民主價值。

蔡總統稍早在臉書提出贏得黨內初選的「五個要」，作為未來競選總統連任的目標：1. 要團結民進黨，一個都不能少。 2. 要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量。3. 要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感。4. 要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來。5. 要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。　

針對會不會有「蔡賴配」的問題，蔡英文提到，由於剛初選完大家都要喘口氣，因此在稍作休息後，會請黨內儘快安排會面再做討論。而賴清德稍早在台南召開記者會表示，很榮幸這次初選能在台灣留下民主的一頁，希望大家團結起來，一起支持蔡英文總統，讓民進黨2020勝選，守護台灣主權。

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