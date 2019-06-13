影／雙禿院會過招！韓國瑜鼓掌 蘇貞昌話中帶酸

2019-06-13 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜去年12月25日就任後，曾於去年12月27日列席行政院會，但當時行政院長為賴清德。現任行政院長蘇貞昌今年1月上任後，韓國瑜始終沒有北上列席，蘇貞昌還曾喊話盼他列席院會。韓國瑜今天上午列席行政院會，當今政壇最有名的「雙禿」終於碰頭。

韓國瑜今天未從行政院正門口進入，而是從側門進入，守候在正門的大批媒體未捕捉到他抵達的畫面。但他在院會結束後接受媒體採訪，說明列席院會過程。

韓國瑜日前受訪談及香港「反送中」抗爭時，曾脫口說出「中華民國地區」，引發爭議。他今天受訪表示是「口誤」，還說很多有心人士不停抓著他的語病來打。

不過，行政院發言人Kolas Yotaka在行政院會後轉述指出，蘇貞昌院長在院會中當面提醒，「請韓市長以後稱中華民國就稱呼中華民國，後面不要再加『地區』，請不要把中華民國稱為『地區』」。

針對韓國瑜首度出席蘇貞昌擔任院長的行政院會，Kolas表示，蘇院長在會中感謝韓市長「特別跑一趟」，對於韓市長所提各項訴求，包含登革熱防疫工作與預算、興建新蓋機場的訴求，以及財政收支劃分法議題等，蘇院長也都以明確日期與金額一一回應。

Kolas轉述，針對韓市長提議在高雄市新蓋機場，蘇院長表示是否在彌陀興建機場，前政府已經多次評估不可行，「任何人有想法，還是要（考慮）可以執行」，他並提醒韓市長「相關資料與文件都隨手可查」。

Kolas還提到，當蘇院長表示過去三年中央已經補助高雄2千多億元之後，韓國瑜市長還特別起立為蘇院長鼓掌。

雖然「雙禿」終於在院會過招，不過，Kolas接受聯合報採訪時表示，院會進行的程序，通常在閣員及列席人員坐定之後，院長是最後進入會場的人，而主持會議結束後，院長又是最先離開會場的人，因此與列席的直轄市長在院會中對話的機會不多。

Kolas並表示，院長與地方首長互動較多的情形，往往是院長到地方視察的時候，兩人甚至可能同車，會有較多的聊天機會。