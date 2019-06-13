綠營民調造假？柯Ｐ苦笑：不要問我 拜託

2019-06-13 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲（中）尚未鬆口是否參選，據了解，柯文哲會先等藍綠人選定案再決定。 聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨總統初選民調今公布，蔡英文總統完勝對手賴清德、韓國瑜、柯文哲。且五家民調結果顯示，台北市長柯文哲全都落居第三名，差距最大可輸蔡英文15%。國民黨市議員陳重文今在總質詢時詢問柯文哲，是否會覺得民調是真的還是假的？是否會為自己抱屈？

對此，柯文哲說，不會為自己抱屈。至於覺得民調真假，柯文哲則是苦笑「不要問我，好朋友你就不要問我了，拜託」。

陳重文詢問，那怎麼看待這份民調？柯文哲說，民調就是民調，和我們也無關，我們也不想講什麼。

陳重文再度追問，覺得這幾份民調數據真實嗎？柯文哲則是大笑說「不要問我，拜託」。