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不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

韓國瑜出席行政院會 向中央提5大議案

2019-06-13 14:03聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜今出席行政院會，會中提出「登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等5項議案，盼與中央攜手合作，加速推動高雄建設，以回應市民期待。

韓國瑜指出，截至昨(12)日，本次三民區登革熱群聚疫情共確診17例，最後一例發病日為6月6日，目前疫情已穩定掌控中，將監控警戒至7月7日。

韓國瑜感謝疾管署補助861萬經費，而今年市府預算編列3400餘萬元，執行率已達87%，第二預備金也已動支4738萬元，未來若有不足，請中央予以協助。同時因應防疫工作所需，必要時將請高雄駐地國軍第八軍團惠予協助。

在產業發展方面，韓國瑜表示，近日中央已通過「新材料循環產業園區計畫」及「橋頭科學園區可行性評估計畫」，市府亦成立專案辦公室，全力協助相關工作推動。而目前由市府自行報編的仁武產業園區，已於5月31日補充資料第四度送至環保署，由於進度已較原訂期程延後，盼行政院協助加速作業，協助高雄地區產業發展。

在捷運路網部分，韓國瑜感謝中央將「捷運黃線」及「岡山路竹延伸線」第一階段納入前瞻基礎建設計畫。韓國瑜說，「岡山路竹延伸線」第二階段計畫目前環評審議中，市府會儘速修正環評報告，盼排入7月中下旬的環評會議審議，請環保署協助加速審查儘速核定。而各界殷切期盼的「捷運延伸林園線」，市府已動支預備金辦理可行性研究，倘未來評估具可行性，亦請行政院予以支持。

韓國瑜也於會中提出應發展南部國際機場，由於高雄機場預期國際航廈容量自明(109)年起將無法滿足，但國際航廈改善工程預定115年才完工，將有6年空窗期。

因此韓國瑜希望短期內加速推動國際航廈更新，另考量新機場規劃與建設約需15年以上，為解決高雄機場2035年後整體容量不足情形，長期而言，盼交通部民航局儘速啟動規劃，並將岡山機場等可能相關場址納入後續評估，改建為南部國際機場。

此外，為落實地方自治，韓國瑜指出，中央應將錢、權下放，建議中央將營業稅提撥統籌分配稅款的比率由40%提高為50%，同時應取消中央補助地方整體財源成長上限限制，否則將失去調整意義。預估營業稅提撥率提高後，六都獲分配統籌款增加共約235億元。

高雄市長韓國瑜參加行政院會後返高。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長韓國瑜參加行政院會後返高。記者蔡孟妤/攝影
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