嘉義縣議員批翁章梁機要用縣府電話為蔡英文助選

2019-06-13 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議會定期會總質詢今天上午登場，國民黨議員詹琬蓁抨擊縣長翁章梁機要人員，利用9日端節連假，用縣府電話，替民進黨總統初選蔡英文助選，詹出示友人提供接到縣府撥出電話證據，批縣長機要人 員違反縣長要求員工簽署約法三章公約，用縣府資源選舉拜票，要求縣長查處；翁章梁說，不應該這麼做，他會查明處理。

縣府發公文給所屬機關員工及教職員，要求簽署「約法三章」:堅持清廉不貪汙；堅守工作本分；堅信團結嘉義轉型一定成功。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，其中「堅信團結嘉義轉型一定會成功」、「如違誓言，願受最嚴厲之處罰」惹議，詹琬蓁取出約法三章看板，要求翁章梁及社會局長李政毅簽署，翁、李都當場在看板簽名。

詹琬蓁接著取出9日端節連假，友人提供給她接到縣府撥出電話號碼(05)3669901，為蔡英文助選的看板證據，批翁章梁機要人員跑到縣長室，用縣府電話為蔡英文助選，她說，友人告訴她，是翁章梁交代打電話為蔡英文請託支持，她批機要人員休假日到縣府用公家電話助選，違反約法三章及行政中立法，要求調監視系統及電話通聯，查明是誰撥打電話。