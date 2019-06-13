農民職災投保率15.44% 蘇貞昌：不能再提升快一點？

2019-06-13 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



農民職災保險去年11月試辦上路，農委會今天到行政院進行成果報告，截至6月10日止，已有17.2萬人參加，加保率15.44%；全國共有4家農會，加保人數超過3000人。不過，行政院長蘇貞昌對於投保率仍不滿意，當場質疑這其中是不是還有什麼問題，請農委會去了解問題所在，快快提升投保率。

農委會指出，截至6月10日止，基隆市加保率為38.19%；雲林縣加保率為28.31%；嘉義縣加保率為18.51%；屏東縣加保率為16.48%。二崙鄉農會、竹崎地區農會、美濃區農會及東勢區農會加保人數超過3000人。加保率超過20%，有62家農會。

農委會指出，目前參加農民職災保險的農民必須具備農保身分，有許多已領取其他社會保險老年給付而無法再參加農保的農民，雖有實際從事農業工作事實，但仍未納入農民職災保險的加保對象。農委會將研議修法，將實際從事農業工作之全民健康保險第3類被保險人納入農民職災保險加保對象。據統計，2014年2月1日農民健康保險條例修正後，已領取其他社會保險老年給付而無法再參加農保的農民約6萬人。

蘇貞昌裁示，去年11月1日開辦以來，感謝農委會、勞動部、各地農會及各地方政府大家一起用心用力投入，投保率雖然比日本快很多，但顯然還有待提升。為什麼不能快快提升投保率？這其中是不知或還有什麼問題，請農委會一定要去了解問題所在，讓更多農民獲得從農安全的保障。目前有實際從事農業工作卻無法參加農民職業災害保險者，也請研議是否納入，以完備農民社會保險制度。