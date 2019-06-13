赴紐國人注意！7月起徵收保育及旅遊捐

2019-06-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部今天表示，紐西蘭從今年7月1日開始對國際旅客徵收「國際旅客保育及旅遊捐（IVL）」，目前是35元紐幣（約新台幣7百元），10月實施「電子旅行授權」（NZeTA），強調兩項新措施並不影響國人赴紐西蘭的免簽待遇。

外交部公眾外交協調會副執行長歐江安今天表示，紐西蘭今年6月1日通過立法，將從7月1日起徵收35元紐幣的「國際旅客保育及旅遊捐」，10月1日實施「電子旅行授權」，「國際旅客保育及旅遊捐」將於旅客申請簽證或「電子旅行授權」時一併徵收。

駐紐西蘭台北經濟文化代表處也在網頁上提醒，表示紐國觀光部長戴維斯（Kelvin Davis）及保育部長薩吉（Eugenie Sage）都認為國際旅客保育及旅遊捐可為紐國未來5年籌募4億5千萬紐元經費，用於提升旅遊品質及基礎設施，並有助保護紐國的天然資源及生物多樣性，移民部長李斯－蓋洛威（Iain Lees-Galloway）表示，電子旅行授權措施將提供每年來自60個免簽國家，共計約150萬旅客的相關資訊，有助確保紐國邊境安全。