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【民進黨總統初選民調】蔡英文大勝賴清德 拚連任闖頭關

反送中衝擊這3人的選情 黃暐瀚：北柯南韓都受傷

2019-06-13 11:30聯合報 記者林文義╱即時報導

香港反送中，衝擊台灣選情！」名嘴黃暐瀚指出，反送中運動在香港越演越烈，但也衝擊台灣的總統選情，首先被衝擊的是小英，她的支持度因此應該會暴增，第二個被衝擊的是柯文哲，他也「受傷」了，最被衝擊的就是韓國瑜了，從划龍舟頭昏說「不知道」，到後續兩度、三度，不斷發出聲明「反對一國兩制」、「呼籲港府面對民眾」甚至「建議修法後延」，韓國瑜的加碼，並沒有降低在網路上被年輕人批評的狀況。 

黃暐瀚在臉書指出，港府強調「逃犯條例」不涉政治，不會亂送，但港民感到恐懼，上街反對，都是事實。這事鬧大之後，台灣的選情也跟著受到嚴重的衝擊。首先被衝擊的是小英。就這麼巧，這幾天正好在民進黨初選民調，年輕人看到催淚瓦斯彈在香港街頭射出，內心感到厭惡與恐懼，這時心理投射的對象，就是公開反對「一國兩制」的蔡總統，支持度，應該會暴增。

第二個被衝擊的，是柯文哲。昨天他跟幕僚跑去探視聲援香港反送中的台灣學生，結果被太陽花的帶頭領袖洪崇晏破口痛罵，摸摸鼻子，柯Ｐ待了15分鐘之後，悄悄離開。

當然，整件事情最被衝擊的，就是韓國瑜了。從划龍舟頭昏說「不知道」，到後續兩度、三度，不斷發出聲明「反對一國兩制」、「呼籲港府面對民眾」甚至「建議修法後延」，韓國瑜的加碼，並沒有降低在網路上被年輕人批評的狀況，畢竟韓國瑜代表的是「支持九二共識」，而蔡總統的圖騰則是「反對一國兩制」。

其實，韓國瑜、柯文哲根本都沒有說過支持「一國兩制」，但年輕人就是不要你「親中」、「友中」，此刻「北柯南韓」，就是受傷。

受傷已成事實，大傷小傷的區別。但拘泥於韓國瑜講「中華民國地區」，而嗤之以鼻的人，必須知道，修憲七次，我們的憲法增修條文中，就是明確寫著「中華民國自由地區」跟「大陸地區」；我們的「陸委會」，就是「大陸委員會」；所謂的「兩岸人民關係條例」，全文就是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。

黃暐瀚說，這些都是事實，儘管大家或許不喜歡聽到「地區」兩字，但眼前制度就是如此。這也是他總是稱呼「中國大陸」，不說「中國」的原因。

是說如果兩岸真是「國與國」，那所有對「中國大陸」的事務，應該是交給外交部來處理就好，另外設一個「大陸委員會」做什麼呢？

中華民國，是「國」，香港特區，是「區」。「特區」與「地區」不是同樣的概念，須得說個明白。

黃暐瀚。本報資料照片
黃暐瀚。本報資料照片
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