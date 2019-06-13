反送中衝擊！黃暐瀚：柯、韓都受傷 但她支持度暴增

2019-06-13 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



媒體人黃暐瀚上午在臉書貼文，「香港反送中，衝擊台灣選情」，反送中運動在香港越演越烈，港府強調「逃犯條例」不涉政治，不會亂送，但港民感到恐懼，上街反對，都是事實。這事鬧大之後，台灣的選情也跟著受到嚴重的衝擊。

他說，首先被「衝擊」的是小英。就這麼巧，這幾天正好在民進黨初選民調，年輕人看到催淚瓦斯彈在香港街頭射出，內心感到厭惡與恐懼，這時心理投射的對象，就是公開反對「一國兩制」的蔡總統，支持度應該會暴增。

第二個被「衝擊」的是柯文哲。昨天他跟幕僚跑去探視聲援香港反送中的台灣學生，結果被太陽花的帶頭領袖洪崇晏破口痛罵，摸摸鼻子，柯待了15分鐘之後，悄悄離開。

當然，整件事情最被「衝擊」的就是韓國瑜。從划龍舟頭昏說「不知道」，到後續兩度、三度，不斷發出聲明「反對一國兩制」、「呼籲港府面對民眾」甚至「建議修法後延」，韓國瑜的加碼，並沒有降低在網路上被年輕人批評的狀況，畢竟韓國瑜代表的是「支持九二共識」，而蔡總統的圖騰則是「反對一國兩制」。

黃暐瀚指出，其實，韓國瑜、柯文哲根本都沒有說過支持「一國兩制」，但年輕人就是不要你「親中」、「友中」，此刻「北柯南韓」，就是受傷。受傷已成事實，大傷小傷的區別。

他也說，拘泥於韓國瑜講「中華民國地區」，而嗤之以鼻的人，必須知道，修憲七次，我們的憲法增修條文中，就是明確寫著「中華民國自由地區」跟「大陸地區」；我們的「陸委會」，就是「大陸委員會」；所謂的「兩岸人民關係條例」，全文就是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。這些都是事實，儘管大家或許不喜歡聽到「地區」兩字，但眼前制度就是如此。這也是他總是稱呼「中國大陸」，不說「中國」的原因。