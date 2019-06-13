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為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

香港送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

台中精機董事長黃明和：希望有一個工業總統 來領導台灣

2019-06-13 10:05聯合報 記者黃寅╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘日前造訪中部機械業者，幾乎相關的精密機械、模具業者都到齊，台中精機董事長黃明和昨更在臉書上表明「希望有一個工業總統來領導台灣！」他上午指出，郭台銘是工業界的領袖，希望未來能從另一個角度改變台灣。

黃明和指出，郭台銘是一位國際級的企業家，這從鴻海集團年營收達6兆元，已是台灣今年總預算2兆220億元的2倍多，且事業布局全世界可以看出來，而且他一通電話可以打給許多國家領袖，這種人脈無人可比，更對台灣對外發展有幫助。

而且，以過去20年中部的精密機械發展而言，郭董更是全台最大的採購者和的使用者，採購總金額幾乎有幾千億元，要說鴻海的發展相當程度帶動中部機械器者的發展也不為過。以台中精機而言，鴻海就採購了不少工具機和塑膠射出成型機。

所以，郭董對於國內機械業的優、缺點可說十分了解，他也表示未來若當了總統，會在現有的精密機械基礎上，更進一步把苗栗以南、嘉義以北的產業聚落打造成精密機械重鎮。

黃明和說，看看國際上，包括美、德、日乃至中國大陸，都在往工業大國方向發展，並認為這才是一條富國利民的大道，因此他認為，台灣應該也由一位懂工業、經濟和具國際視野的人，從另一個角度來改變台灣。

鴻海集團董事長郭台銘（中）日前造訪台中精機，台中精機董事長黃明和（左）公開表示支...
鴻海集團董事長郭台銘（中）日前造訪台中精機，台中精機董事長黃明和（左）公開表示支持郭競選總統。圖／取自黃明和臉書
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鴻海集團董事長郭台銘（左三）日前造訪台中精機，台中精機董事長黃明和（左）公開表示...
鴻海集團董事長郭台銘（左三）日前造訪台中精機，台中精機董事長黃明和（左）公開表示支持郭競選總統。圖／取自黃明和臉書
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台中精機董事長黃明和在臉書上公開表示：「希望有一個工業總統來領導台灣」。圖／取自...
台中精機董事長黃明和在臉書上公開表示：「希望有一個工業總統來領導台灣」。圖／取自黃明和臉書
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