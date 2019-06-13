台中精機董事長黃明和：希望有一個工業總統 來領導台灣

2019-06-13 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘日前造訪中部機械業者，幾乎相關的精密機械、模具業者都到齊，台中精機董事長黃明和昨更在臉書上表明「希望有一個工業總統來領導台灣！」他上午指出，郭台銘是工業界的領袖，希望未來能從另一個角度改變台灣。

黃明和指出，郭台銘是一位國際級的企業家，這從鴻海集團年營收達6兆元，已是台灣今年總預算2兆220億元的2倍多，且事業布局全世界可以看出來，而且他一通電話可以打給許多國家領袖，這種人脈無人可比，更對台灣對外發展有幫助。

而且，以過去20年中部的精密機械發展而言，郭董更是全台最大的採購者和的使用者，採購總金額幾乎有幾千億元，要說鴻海的發展相當程度帶動中部機械器者的發展也不為過。以台中精機而言，鴻海就採購了不少工具機和塑膠射出成型機。

所以，郭董對於國內機械業的優、缺點可說十分了解，他也表示未來若當了總統，會在現有的精密機械基礎上，更進一步把苗栗以南、嘉義以北的產業聚落打造成精密機械重鎮。