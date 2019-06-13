蔡賴民調今揭曉 卓榮泰：下階段更重要整合才正開始

2019-06-13 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨總統初選民調結果今天10時30分開封，黨主席卓榮泰上午透過臉書感謝總統府秘書長陳菊過去兩個多月來對雙邊陣營的溝通。圖／翻攝自卓榮泰臉書 分享 facebook

民進黨總統初選民調結果今天10時30分開封，黨主席卓榮泰上午透過臉書感謝總統府秘書長陳菊，過去兩個多月來對雙邊陣營的溝通。卓榮泰也說，「無論哪一位勝出，下一階段更重要的整合才正開始」。

卓榮泰表示，非常感謝陳菊日前分別送來給黨秘書長羅文嘉和他的鼓勵，倍感溫馨。過去兩個多月，在總統初選協調小組馬不停蹄的工作中，「菊姐一直是堅實穩定的力量」，她總是會注意到雙方的訴求與不同的意見，隨時扮演掌握會談氣氛和雙方情緒的重要功能，讓協調工作得以一直進行下去。

卓榮泰說，就他所知，除了一再叮嚀小組必須密集聚會、商討對策以外，更多私下雙邊的溝通，陳菊始終積極穿梭，並且獲得相當大的成果。因此，前些時候有多年老友發出質疑陳菊及其他小組成員公正性的微詞，實屬不必要的誤會。況且在協調階段結束後，每位同志自由表達心中所屬，並無可議也難禁絕。

他表示，至於陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦在協調期間用心付出，每位都是不可缺少的重要關鍵，國人應該給予正面的肯定跟尊重。

卓榮泰說，總統初選電話民調已經順利完成，今天中午以前無人能預知結果？但無論哪一位勝出，下一階段更重要的整合才正開始，包括五人小組在內更多更多關心台灣未來的前輩、先進同志、社會領袖，甚至基層黨員、支持者，都必須一起加入「＋」號的大團隊。

卓榮泰表示，讓黨內能大團結，護台力量能擴大，明年大選能勝利，國家主權能確保。卓也在文末特別標注，「再說一次勝者為王敗者為大，牽手護台灣，啟動選戰模式」。