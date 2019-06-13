北京屬意特首是柯韓？ 李敖之子：根本不了解北京

2019-06-13 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



作家李敖之子李戡今天在臉書貼文表示，不少人攻擊柯、韓是北京看上的「特首」人選，這些人根本不了解北京。李表示，北京絕不會允許「特首」具備個人魅力和群眾基礎。

對於反送中，許多人攻擊台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，表示他們是北京看上的特首人選，對此，李戡表示，北京絕不會允許「特首」具備個人魅力和群眾基礎，否則將威脅「中聯辦」的權威。北京要的是立場堅定、缺乏魅力、能牢牢控制的「特首」，比如年長的統派學者。