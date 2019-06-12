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影/ 成大臨時發起聲援香港反送中 參與學生擠滿校門口

2019-06-12 21:37聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

成大學生會晚間臨時發起聲援香港返送中活動，短短時間現場就聚集了數百名學生，不僅有港澳的學生到場聲援香港反送中，也有許多台灣的學生關切。

成大目前在進行期末考，學生會下午4點臨時決定要在晚間舉辦聲援香港反送中活動，而在臉書上張貼活動訊息，原本以為參與的人數不會太多，但晚間活動現場光復校區的大門口，却聚集了許多的學生，人群從校門口溢到旁邊的馬路上。

包抬成大政治系的教授也是香港人梁文韜以及許多的香港學生都到場，現場並直播香港 反送中的抗議現場畫面。

成大政經所香港學DeepFung表示，目前的抗爭行動已經發送超過之前雨傘運動84枚的催淚彈，顯間香港政府鎮壓的力道比上次更大。

成大歷史系香港交換學生、香港城市大學學生會編輯委員會總編輯Jacky Ao表示，他的家人、朋友過去可能並不關心政治，這次都站到街頭來反送中，是要讓世界人都知道只有香港人才是香港的主人，雖然大家知道這樣的行動成功的機率很渺茫，但是只要民主正義有來到的一天，未來轉型正義時不會放過這些壓迫人民的人。

成大歷史系香港學生潘芷珊表示，她的家人今天也在香港現場受到催淚彈的攻擊，但是看到台灣有這麼多的人聲援讓她非常感動。

現場學生並打開手機的亮光，一邊合唱香港歌曲「海闊天空」，一邊搖晃著手機，氣氛相當感人。

成大校門口晚間發起聲援香港反送中活動，吸引數百名學生參與。記者修瑞瑩/攝影
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成大校門口晚間發起聲援香港反送中活動，吸引數百名學生參與。記者修瑞瑩/攝影
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成大校門口晚間發起聲援香港反送中活動，吸引數百名學生參與。記者修瑞瑩/攝影
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成大校門口晚間發起聲援香港反送中活動，吸引數百名學生參與。記者修瑞瑩/攝影
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香港成大反送中
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