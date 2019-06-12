【重磅快評】柯文哲不想收的讚美vs.賴清德否認的金孫

2019-06-12 18:19 聯合報 主筆室



讚美人人要，金孫人人愛，但如果成了票房毒藥，當事人避之惟恐不及，深怕沒拿捏好而壞了大事；面對國台辦的讚賞，柯文哲謙稱他只拿了55分，賴清德對「金孫」突然敏感起來，說他是礦工兒子，沒有金湯匙可以咬，連鐵湯匙都沒有，聽得獨派人士心裡五味雜陳。要說選舉好看，也都是這些人的演技出色，幕幕驚奇。

柯文哲拿「兩岸一家親」當作兩岸的通關密碼，四年多來無往不利，但去年尋求連任時，這句話讓獨派人士超不爽，綠白合作破局，柯文哲好不容易擊退藍綠，穩住獨霸一方局面；有了去年的經驗，柯文哲這次更小心操作，特別接受媒體專訪費心論述兩岸，在「兩岸一家親」的主軸下，指兩岸不是外交關係、也不是國際關係，果然獲得大陸正面回應，除了雙城論壇下月登場，國台辦發言人安峰山今天更大大讚賞了柯一番。

不過，在香港反送中運動如火如荼之際，國台辦的讚賞來得不是時候，特別是安峰山不是簡單的讚賞而已，他還詳細說明讚賞的理由，指大陸注意到柯文哲積極正面看待兩岸關係，主張「兩岸一家親」，在既有政治基礎上繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來云云。

這難得的讚賞如果早來或晚來都好，都可以讓柯文哲的選情加分，至少中間選民會認為柯文哲比較有能力處理好兩岸的關係，但它偏偏在反中氛圍正濃的時候來，大陸有無特別考量，不得而知，但柯文哲還是得小心接球，免得先受內傷，他說他兩岸考試考55分，只有補考資格，意思是他自認還沒有過關，畢竟子彈還在飛。

賴清德也面臨和柯文哲同樣的處境，被冠以「台獨金孫」的他常年受來獨派人士鍾愛，不惜護孫和蔡英文硬槓兩次，他覺得理所當然，外界對此也習以為常，就如同有人稱他是台版唐澤壽明一樣，他總是笑笑領受，在從政之路，賴清德享盡獨派的滋潤與養份，令人稱羨。

但在英德大戰進入肉搏之際，蔡英文論文代筆風波顯然對賴清德造成失分，賴清德連日來淒風苦雨的車隊拜票畫面感人，但卻被論文代筆爛招抹煞，最後階段媒體民調顯示，賴清德可能白忙一場，賴使出的撒手鐧也不甚高明，他說金孫是「莫須有」的名稱，和金孫作了硬切割，猶如拿掉獨派金湯匙，其實是傷了獨派的心，賴清德難堪的收尾，也真是人算不如天算。