影／若不選總統將挺郭董？柯文哲：當大老闆的有行政能力

相關新聞
北市議會通過「吳音寧條款」 北農總經理應列席備詢2019-06-12 16:21
高思博：票投民進黨 台灣永遠都「送中」2019-06-12 15:54
明天出席行政院會 韓國瑜：政壇兩個大禿頭終於見面了2019-06-12 14:30
美前駐中大使：台海緊張陸要負責 美應支持台灣2019-06-12 14:12
遭監院糾正亞泥案 原民會：近期內公布調查報告2019-06-12 14:08
藍營屏東立委初選 潘恒旭不來、葉壽山照上2019-06-12 14:05
亞泥案塗銷耕作權爭議 原民會：近期內公布調查報告2019-06-12 13:48
監委查亞泥案 發現57筆土地漏辦塗銷登記2019-06-12 12:22
否認倉促推托育準公共化 政院：也沒增加地方財政負擔2019-06-12 12:20
監委列托育準公共化缺失 批上路太倉促2019-06-12 11:57
再誇郭台銘 柯文哲：行政能力可信任2019-06-12 10:56
敬老金爭議／藍營批挑起世代對立 柯文哲嗆：不是我提案2019-06-12 10:55
蔡英文：台美關係近年最好狀態 盼見證更多新進展2019-06-12 10:55
一問到民進黨總統初選民調就狂笑 柯文哲：你們猜誰會贏2019-06-12 10:51
葉壽山將參選屏北立委 黨內登記即辭高市社會局長2019-06-12 10:34
台灣NGO團體抗議送中條例 促政府、候選人表態提因應2019-06-12 09:42
蘇酸韓「國6到花蓮」信口開河 孫大千反嗆：逢韓必反！2019-06-12 09:35
FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能2019-06-12 06:55
政院否認架空財部 指放款為鼓勵台商回流2019-06-12 00:23
人事、放款全都管 藍批政院「如太上董事會」2019-06-12 00:21
張顯耀支持者抗議民調 黨部：查驗無誤2019-06-11 23:38
泰晤士報刊吳釗燮專文 籲世界正視中國對台威脅2019-06-11 22:33
【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？2019-06-11 18:32
謝長廷談香港遊行：犧牲要有價值 盼香港真正自由民主2019-06-11 18:12
藍綠兩黨初選混亂 台中議員：政治現實、做人不可無情2019-06-11 17:59
國民黨高市立委3、6選區初選爭議 市黨部堅持民調無誤2019-06-11 17:57
辜嚴倬雲和婦聯會合力告內政部 警告案認定成關鍵2019-06-11 17:41
蔡總統臉書：保護人民安全 一分鐘都不能停下來2019-06-11 16:55
國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列2019-06-11 16:51
決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了2019-06-11 16:36
柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮2019-06-11 16:08
反一國兩制？柯文哲：北京政府處理香港問題要小心2019-06-11 15:36
三連冠五星市長 林智堅：實現四個看見、創造新竹經驗2019-06-11 15:34
柯文哲LINE官方帳號重啟 資金是太太陳佩琪支應2019-06-11 15:29
柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準2019-06-11 15:17
陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威2019-06-11 14:48
韓國瑜說負面聯想可怕 徐永明嗆：韓選總統更恐怖2019-06-11 14:34
鄭文燦拿五星級市長 笑稱「沒要選總統、媽祖沒托夢」2019-06-11 14:33
政院下令公銀放款 藍委批蘇揆架空財政部2019-06-11 14:21
熱門文章
蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相2019-06-11 19:21
郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」2019-06-12 01:54
中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯2019-06-11 20:34
韓國瑜支持往下、郭台銘支持拉抬慢 國民黨內報告證實2019-06-12 13:05
中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中2019-06-11 17:44
撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台2019-06-12 14:37
蘇酸韓「國6到花蓮」信口開河 孫大千反嗆：逢韓必反！2019-06-12 09:35
他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...2019-06-12 09:00
蔡賴支持者殺紅眼 卓榮泰：請完全停止，這是要求！2019-06-12 09:54
賴清德雨中求票 反南鐵東移自救會：果然，金孫又淋雨了！2019-06-12 11:19
羅智強放棄勸和了？ 網友：藍軍崩到現在還在崩2019-06-12 12:16
沈富雄：帶大現代版齊天大聖 也唯王金平能帶回籠2019-06-12 10:41
藍初選座談會白談了3小時 郭台銘建議全落空2019-06-12 00:37
賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺2019-06-11 19:03
郭台銘首支電視廣告大讚對手 學者：擴張選票的操作2019-06-12 09:16
【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？2019-06-11 18:32
U-2偵察機傳奇飛行員張立義 上午病逝松山醫院2019-06-12 13:17
影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度2019-06-11 18:32
座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘2019-06-12 00:42
游盈隆：賴清德走完初選 不管結果都是贏家2019-06-12 11:37
臉書發起罷免連署 韓國瑜：尊重，但請看看高雄在改變2019-06-12 15:26
勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門2019-06-11 19:33
新聞眼／兩股勢力檯面化 韓郭拚25天最後決戰2019-06-12 00:43
單厚之：韓國瑜進中聯辦 是聽了「他」的話2019-06-12 10:52
王金平揭權貴庶民對立 郭台銘：只有志氣、努力與志向2019-06-11 20:40
段宜康：蔡英文應對蘇嘉全發言表態 賴清德應駁垃圾話2019-06-12 09:11
朱立倫臉書抨擊放煙火 韓國瑜：我不會當放煙火的市長2019-06-12 12:20
FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能2019-06-12 06:55
「郭董來了」郭台銘逛逢甲夜市 粉絲貼臉自拍2019-06-11 21:45
遭指代筆蔡總統博士論文 吳釗燮：憑空捏造2019-06-11 22:33
每週上千萬造勢被動受邀參加？ 黃創夏：沒白吃的午餐2019-06-12 11:18
中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中2019-06-11 19:50
越造勢支持度越低 館長批：國民黨想輸，派韓國瑜就對了2019-06-12 15:20
郭董的「佩服」新廣告 韓國瑜讚有容乃大2019-06-11 18:26
韓進中聯辦羅生門？郭台銘：工業界誰敢說我記性差2019-06-12 00:48
趙天麟：高市今赴港旅展 韓國瑜不可思議的政治判斷2019-06-12 12:23
礦工之子「連鐵湯匙都沒」 賴清德駁：我不是金孫2019-06-12 11:59
傳美售台戰車屬全新庫存品 我命名為M1A2X2019-06-12 11:01
民調最快明出爐 賴清德：初選紛擾就把它放在過去2019-06-12 12:25
國民黨高市立委3、6選區初選爭議 市黨部堅持民調無誤2019-06-11 17:57
留言