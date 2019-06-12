影／若不選總統將挺郭董？柯文哲：當大老闆的有行政能力

2019-06-12 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



台北市長柯文哲11日在市議會接受議員質詢時，不斷大讚郭台銘，言下之意如果2020不參選總統，最後可能支持郭台銘。對此柯文哲12日接受媒體聯訪時說道：「至少郭台銘他是當大老闆的，行政能力應該是被信任的，要經營這麼大的一個公司，企業在用人也是看past history (過去經歷)」，他也說「那種生死交關的位子，交給一個沒有經驗的人，這也是滿可怕的」，隨後媒體追問意思是郭台銘比韓國瑜更有資格，柯文哲則反問媒體記者「你為什麼會有這麼好的邏輯的概念？」之後狂笑不已。