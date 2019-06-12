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北市議會通過「吳音寧條款」 北農總經理應列席備詢

2019-06-12 16:21聯合報 記者楊正海╱即時報導

北農前總經理吳音寧去年拒絕赴議會備詢，成為焦點。國民黨台北市議員游淑慧提案修正「吳音寧條款」，要讓市府持股比率占2成以上的公用事業總經理都必須列席議會報告備詢。北市法規會上午審議通過台北市政府投資事業管理監督自治條例，將送大會討論，未來北農總經理應列席報告並備詢，還需訂違約罰則。

北市府持股占北農資本額約22%，吳音寧先前依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條規定，市府持股比率未超過5成，由市府股權代表列席議會報告為由，拒赴議會備詢，引發不滿。

市府後來曾提案修正自治條例，明定市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應在契約載明「經議會邀請應列席報告並備詢，否則依違約來開罰」；依據市府版自治條例，吳音寧仍可選擇不備詢，市府則可依契約對北農開罰，但最後議會未完成審議即休會，該修正案未通過實施。

議會法規委員會今天上午審查決議採市府建議修正條文，市府資本額未逾50%以上的投資事業，若董事長或總經理非市府官股代表，由市府指派股權代表一人列席報告；若是由市府提供場地並訂有委託經營管理契約，應在投資契約內載明總經理或董事長經議會邀請列席者，應列席報告並備詢。

北市法規會上午審議通過有吳音寧條款之稱的台北市政府投資事業管理監督自治條例。記者...
北市法規會上午審議通過有吳音寧條款之稱的台北市政府投資事業管理監督自治條例。記者楊正海/攝影
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