北市議會通過「吳音寧條款」 北農總經理應列席備詢

2019-06-12 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北農前總經理吳音寧去年拒絕赴議會備詢，成為焦點。國民黨台北市議員游淑慧提案修正「吳音寧條款」，要讓市府持股比率占2成以上的公用事業總經理都必須列席議會報告備詢。北市法規會上午審議通過台北市政府投資事業管理監督自治條例，將送大會討論，未來北農總經理應列席報告並備詢，還需訂違約罰則。

北市府持股占北農資本額約22%，吳音寧先前依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條規定，市府持股比率未超過5成，由市府股權代表列席議會報告為由，拒赴議會備詢，引發不滿。

市府後來曾提案修正自治條例，明定市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應在契約載明「經議會邀請應列席報告並備詢，否則依違約來開罰」；依據市府版自治條例，吳音寧仍可選擇不備詢，市府則可依契約對北農開罰，但最後議會未完成審議即休會，該修正案未通過實施。