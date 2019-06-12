北市議會通過「吳音寧條款」 北農總經理應列席備詢
北農前總經理吳音寧去年拒絕赴議會備詢，成為焦點。國民黨台北市議員游淑慧提案修正「吳音寧條款」，要讓市府持股比率占2成以上的公用事業總經理都必須列席議會報告備詢。北市法規會上午審議通過台北市政府投資事業管理監督自治條例，將送大會討論，未來北農總經理應列席報告並備詢，還需訂違約罰則。
北市府持股占北農資本額約22%，吳音寧先前依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條規定，市府持股比率未超過5成，由市府股權代表列席議會報告為由，拒赴議會備詢，引發不滿。
市府後來曾提案修正自治條例，明定市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應在契約載明「經議會邀請應列席報告並備詢，否則依違約來開罰」；依據市府版自治條例，吳音寧仍可選擇不備詢，市府則可依契約對北農開罰，但最後議會未完成審議即休會，該修正案未通過實施。
議會法規委員會今天上午審查決議採市府建議修正條文，市府資本額未逾50%以上的投資事業，若董事長或總經理非市府官股代表，由市府指派股權代表一人列席報告；若是由市府提供場地並訂有委託經營管理契約，應在投資契約內載明總經理或董事長經議會邀請列席者，應列席報告並備詢。
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