高思博：票投民進黨 台灣永遠都「送中」

2019-06-12 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



香港修訂「逃犯條例」鬧得滿城風雨，也連帶波及中港台三地的司法互動關係，前政務委員高思博昨天在臉書直播中指出，只要明年總統大選由國民黨勝選，恢復兩岸《共同打擊犯罪協議》，台灣的治安就不至於受到無謂的衝擊。

高思博說，香港政府致力推動修訂「逃犯條例」，起因是香港陳姓居民到台灣旅遊，殺死同行潘姓女友後潛逃回港，台、港因缺乏引渡作業，司法部門無法有效審判，因修法涉及今後引渡也適用於中國內地，造成香港各界的強烈反彈，非議是「送中」，日前多達103萬人遊行抗議，比例佔香港人口的七分之一，相當可觀，香港立法會確實應該重視人民的聲音。

他表示，此案的紛爭仍持續發展中，台灣輿論界如同撿到槍，批評聲浪接連不斷，甚至扯到一國兩制政治議題，還觸及總統大選，喊出「票投國民黨，台灣變香港！」但他認為任意類比，沒道理，有這些聯想其實很奇怪。

高思博表示，國民黨執政時期，兩岸簽訂《共同打擊犯罪協議》，互相引渡罪犯的流程順暢，當時在大陸電話行騙的台籍詐欺犯遣回台灣受審時，因台灣詐欺罪刑較輕，曾受到議論；民進黨執政後，兩岸關係凍結，在大陸或各國的詐欺嫌犯一律送回大陸受審，儘管陸委會和嫌犯家屬強力抗議仍無濟於事。