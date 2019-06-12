挺蔡英文搶年輕族群陳明文變童顏蔡易餘扮哥吉拉

2019-06-12 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨總統初選民調登場，挺蔡英文及賴清德陣營競爭激烈，蔡英文視為第二故鄉的嘉義縣挺英派總動員，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘帶領黨公職人員運用臉書、簡訊及line社群工具，全力為蔡英文動員顧電話。

陳明文與蔡易餘為爭取年輕族群認同，不顧形象，豁出去，陳明文用社群平台流行「童顏濾鏡」 ，將自己變成自己孫子，挺蔡英文；蔡易餘搞KUSO，扮哥吉拉噴火說「接到啦」。

英派掌門人立委陳明文，臉書呼籲相揪挺小英，現在開始顧電話！家裡市話，手上手機千萬別漏接，一起挺小英，顧台灣！他用社群平台流行「童顏濾鏡」 ，將自己變成自己孫子，與縣農會總幹事黃貞瑜對話，顧電話挺小英，影片有陳明文逗趣對白，讓人會心一笑。

蔡易餘照片經電腦軟體合成，將自己扮成上映電影哥吉拉，噴火說「接到啦」(接到民調電話)，怪獸派挺小英，他在臉書呼籲鄉親守住台灣，接到電話民調，懇請說出「唯一支持蔡英文」。

翁章梁也在臉書發表挺蔡英文聲明說「為了更好台灣和我們的下一代，我相信蔡英文總統是我們最好的選擇，台灣正面臨關鍵的時刻，在過去三年，蔡英文總統承擔巨大壓力，為台灣打下穩固基礎。前瞻計畫、年金改革、能源轉型、國防自主等政策，讓我們下一代更安全，並有足夠的準備，面對下一階段挑戰。