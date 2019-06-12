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亞泥案塗銷耕作權爭議 原民會：近期內公布調查報告

2019-06-12 13:48聯合報 記者賴于榛╱即時報導

針對政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，甚至有57筆土地漏辦塗銷登記，原民會、花蓮縣政府以及花蓮縣秀林鄉公所都遭監察院糾正。原民會則表示，將於近期內公布亞泥租用土地背景、範圍、程序及相關爭議的調查報告。

亞泥案最新進度，監察院昨針對政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，甚至有57筆土地漏辦塗銷登記，最後通過監委瓦歷斯．貝林、高涌誠提案，糾正原民會、花蓮縣政府以及花蓮縣秀林鄉公所。

原民會隨後表示，行政院為調查亞洲水泥公司租用土地之背景、範圍、程序及相關爭議，已於107年6月成立亞洲水泥公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組，目前由專家學者進行調查作業中，將於近期內公布調查報告。

原民會指出，亞洲水泥公司爭議案件發生於民國63年間，當時原住民保留地之主管機關為臺灣省政府民政廳，執行機關為花蓮縣秀林鄉公所。其間歷經訴願、行政訴訟、民事訴訟及監察院進行調查，法律關係錯綜複雜，故行政院特別成立真相調查小組專案處理。專家學者所調查研析資料皆會經調查小組審閱討論，屆時將釐清相關真相，並研擬後續處理方案。

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，待調查報告公布，原民會將依法督同花蓮縣政府及秀林鄉公所研提處理方案，並辦理後續行政作業，以落實原住民族歷史正義及轉型正義，保障原住民族土地權益。

原民會主委夷將．拔路兒。本報資料照片
原民會主委夷將．拔路兒。本報資料照片
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