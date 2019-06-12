親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

監委查亞泥案 發現57筆土地漏辦塗銷登記

2019-06-12 12:22聯合報 記者賴于榛╱即時報導

亞泥案去年曾展開首次三方會談，但僅達成「居住安全」、「真相調查」2項工作共識。監察院昨針對政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，甚至有57筆土地漏辦塗銷登記，最後通過監委瓦歷斯．貝林、高涌誠提案，糾正原民會、花蓮縣政府以及花蓮縣秀林鄉公所。

亞泥案原先礦權在去年11月到期，但再3月份便獲得核發20年採礦權展限，引發原民與環團抗議。瓦歷斯則回溯調查民國63年時，亞泥獲得礦權時，花蓮縣政府與秀林鄉公所的責任。

瓦歷斯表示，調查案由是亞泥位於花蓮縣秀林鄉的礦區，範圍包含已設定地上耕作權原住民保留地，但土地遭鄉公所塗銷耕作權，移轉權利予該公司辦理過程疑點重重，且部分土地未完成塗銷原住民耕作權，形成一地兩用，而亞泥也未依原住民族基本法第21條之規定，與原住民分享土地資源利用的相關利益。

調查過後，瓦歷斯指出，當年協調會中，政府代表僅強調亞泥公司設廠將帶來經濟繁榮，解決原住民子女外流問題等，卻未告知當地原住民此舉對其生活、生計之巨大影響，如耕作權塗銷後，將失去賴以為生之保留地，不僅未來數十年無法繼續耕作、養家活口，更將喪失未來取得土地所有權之權利等情，致當地原住民未能充分了解，無法做出最佳選擇。

瓦歷斯調查還發現，當年共有57筆土地漏辦塗銷登記，致耕作權、所有權與礦業權發生競合的現象，甚至有陳訴人表示，當年的塗銷文件包含拋棄書及同意書等來源不明，簽名筆跡也相同，疑係偽造。

瓦歷斯說，原住民土地經常遭到各種形式的掠奪，對原住民族既有權利侵害很多，以本案為例，不僅無法證明協調會參與者全體同意的意思表示，更出現來源不明、筆跡相同、疑似偽造之塗銷文件，顯示耕作權塗銷過程疑點重重，希望行政院應督同所屬，加速釐清本案相關疑義，基於歷史正義與轉型正義，協助被塗銷耕作權者爭取應有之土地權利。

監委瓦歷斯．貝林。記者賴于榛／攝影
監委瓦歷斯．貝林。記者賴于榛／攝影
分享

原住民行政院

相關新聞

台灣NGO團體抗議送中條例 促政府、候選人表態提因應

2019-06-12 09:42

蘇酸韓「國6到花蓮」信口開河 孫大千反嗆：逢韓必反！

2019-06-12 09:35

FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能

2019-06-12 06:55

人事、放款全都管 藍批政院「如太上董事會」

2019-06-12 00:21

趙天麟：高市今赴港旅展 韓國瑜不可思議的政治判斷

2019-06-12 12:23

否認倉促推托育準公共化 政院：也沒增加地方財政負擔

2019-06-12 12:20

監委列托育準公共化缺失 批上路太倉促

2019-06-12 11:57

再誇郭台銘 柯文哲：行政能力可信任

2019-06-12 10:56

敬老金爭議／藍營批挑起世代對立 柯文哲嗆：不是我提案

2019-06-12 10:55

蔡英文：台美關係近年最好狀態 盼見證更多新進展

2019-06-12 10:55

一問到民進黨總統初選民調就狂笑 柯文哲：你們猜誰會贏

2019-06-12 10:51

葉壽山將參選屏北立委 黨內登記即辭高市社會局長

2019-06-12 10:34

政院否認架空財部 指放款為鼓勵台商回流

2019-06-12 00:23

張顯耀支持者抗議民調 黨部：查驗無誤

2019-06-11 23:38

泰晤士報刊吳釗燮專文 籲世界正視中國對台威脅

2019-06-11 22:33

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

謝長廷談香港遊行：犧牲要有價值 盼香港真正自由民主

2019-06-11 18:12

藍綠兩黨初選混亂 台中議員：政治現實、做人不可無情

2019-06-11 17:59

國民黨高市立委3、6選區初選爭議 市黨部堅持民調無誤

2019-06-11 17:57

辜嚴倬雲和婦聯會合力告內政部 警告案認定成關鍵

2019-06-11 17:41

蔡總統臉書：保護人民安全 一分鐘都不能停下來

2019-06-11 16:55

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08

反一國兩制？柯文哲：北京政府處理香港問題要小心

2019-06-11 15:36

三連冠五星市長 林智堅：實現四個看見、創造新竹經驗

2019-06-11 15:34

柯文哲LINE官方帳號重啟 資金是太太陳佩琪支應

2019-06-11 15:29

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

韓國瑜說負面聯想可怕 徐永明嗆：韓選總統更恐怖

2019-06-11 14:34

鄭文燦拿五星級市長 笑稱「沒要選總統、媽祖沒托夢」

2019-06-11 14:33

政院下令公銀放款 藍委批蘇揆架空財政部

2019-06-11 14:21

不挺韓國瑜？柯Ｐ誇郭台銘：可以當大老闆有一定水準

2019-06-11 14:06

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

郭台銘建議別去中聯辦？ 葉匡時否認：他記憶錯誤

2019-06-11 12:58

蔡英文談國軍惹議 郭台銘：斷章取義還是賴皮硬拗？

2019-06-11 12:57

徐永明質疑到中聯辦談妥什麼？韓國瑜：負面聯想太多！

2019-06-11 12:54

深夜發文談庶民 韓國瑜：只是有感而發

2019-06-11 12:51

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28
看更多

熱門文章

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34

郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」

2019-06-12 01:54

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

2019-06-12 09:00

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

蘇酸韓「國6到花蓮」信口開河 孫大千反嗆：逢韓必反！

2019-06-12 09:35

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

蔡賴支持者殺紅眼 卓榮泰：請完全停止，這是要求！

2019-06-12 09:54

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

藍初選座談會白談了3小時 郭台銘建議全落空

2019-06-12 00:37

賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺

2019-06-11 19:03

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

郭台銘首支電視廣告大讚對手 學者：擴張選票的操作

2019-06-12 09:16

座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘

2019-06-12 00:42

勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門

2019-06-11 19:33

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

新聞眼／兩股勢力檯面化 韓郭拚25天最後決戰

2019-06-12 00:43

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

沈富雄：帶大現代版齊天大聖 也唯王金平能帶回籠

2019-06-12 10:41

王金平揭權貴庶民對立 郭台銘：只有志氣、努力與志向

2019-06-11 20:40

FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能

2019-06-12 06:55

「郭董來了」郭台銘逛逢甲夜市 粉絲貼臉自拍

2019-06-11 21:45

遭指代筆蔡總統博士論文 吳釗燮：憑空捏造

2019-06-11 22:33

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

單厚之：韓國瑜進中聯辦 是聽了「他」的話

2019-06-12 10:52

中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中

2019-06-11 19:50

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

段宜康：蔡英文應對蘇嘉全發言表態 賴清德應駁垃圾話

2019-06-12 09:11

郭董的「佩服」新廣告 韓國瑜讚有容乃大

2019-06-11 18:26

柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top