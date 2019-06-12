監委查亞泥案 發現57筆土地漏辦塗銷登記

2019-06-12 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



亞泥案去年曾展開首次三方會談，但僅達成「居住安全」、「真相調查」2項工作共識。監察院昨針對政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，甚至有57筆土地漏辦塗銷登記，最後通過監委瓦歷斯．貝林、高涌誠提案，糾正原民會、花蓮縣政府以及花蓮縣秀林鄉公所。

亞泥案原先礦權在去年11月到期，但再3月份便獲得核發20年採礦權展限，引發原民與環團抗議。瓦歷斯則回溯調查民國63年時，亞泥獲得礦權時，花蓮縣政府與秀林鄉公所的責任。

瓦歷斯表示，調查案由是亞泥位於花蓮縣秀林鄉的礦區，範圍包含已設定地上耕作權原住民保留地，但土地遭鄉公所塗銷耕作權，移轉權利予該公司辦理過程疑點重重，且部分土地未完成塗銷原住民耕作權，形成一地兩用，而亞泥也未依原住民族基本法第21條之規定，與原住民分享土地資源利用的相關利益。

調查過後，瓦歷斯指出，當年協調會中，政府代表僅強調亞泥公司設廠將帶來經濟繁榮，解決原住民子女外流問題等，卻未告知當地原住民此舉對其生活、生計之巨大影響，如耕作權塗銷後，將失去賴以為生之保留地，不僅未來數十年無法繼續耕作、養家活口，更將喪失未來取得土地所有權之權利等情，致當地原住民未能充分了解，無法做出最佳選擇。

瓦歷斯調查還發現，當年共有57筆土地漏辦塗銷登記，致耕作權、所有權與礦業權發生競合的現象，甚至有陳訴人表示，當年的塗銷文件包含拋棄書及同意書等來源不明，簽名筆跡也相同，疑係偽造。