否認倉促推托育準公共化 政院：也沒增加地方財政負擔

2019-06-12 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



政府去年推出托育準公共化政策，卻被監委提出調查報告批評上路倉促、增加地方財政負擔等等，要求行政院敦促改善。行政院發言人Kolas Yotaka則表示，準公共化政策在上路前，已與地方政府多所溝通，最終獲得地方政府的支持，沒有倉促上路的問題，也沒有增加地方財政負擔的問題。

Kolas表示，衛福部自民國106年就已開始進行準備與內部討論，107年5月28至7月26日之間，衛福部與各地方政府、保母協會、兒童團體、家長團體進行多次溝通，多數與會者認同中央政府推行此政策擴大服務對象，此政策獲得多數團體的支持。

Kolas也否認增加地方財政負擔，因為在上路前就與地方政府說明，中央政府一旦擴大服務對象，依照中央政府補助地方政府的補助要點，地方政府要按照比例編列自籌款，各地方政府也理解。