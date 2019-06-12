監委列托育準公共化缺失 批上路太倉促

2019-06-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為解決公共托育量不足，政府去年推出托育準公共化政策，卻被監委提出調查報告批上路倉促，要求改善。監委江綺雯還說，此政策將提高縣市自籌經費，勢必加重地方財政負擔，甚至排擠社會福利服務支出，且未依各縣市情況「因地制宜」，實質需求不均勻，部分像是桃園市觀音區招生多次都招不滿，卻被要求增班，台北市則是許多區域擠破頭。

被列為蔡賴政績之一行政院托育準公共化去年上路，但江綺雯與林雅鋒、陳小紅、王幼玲提出調查報告並舉行記者會，要求行政院改善政策。江綺雯指出政策立意固然良善，可規畫期程過於倉促、欠缺足夠溝通，且事前未落實資源盤點，地方政府執行人力等相關配套資源均未能到位，未依各縣市情況，採取因地制宜的措施，且部分縣市欠缺對服務對象、受益人口及地區資源特性更清楚且細緻資料的掌握。

報告指出，目前簽約保母及托嬰中心全國總服務量供給量尚稱足夠，可地方卻表示未能解決托育量不足及資源分配不均。江綺雯指出，政府量或許有做到，但是實質需求卻不均勻，有些地方像是桃園市觀音區，好幾招都招不滿，但是政府卻一直要求增班，台北市卻許多區域擠破頭；另外，108年度則將提高縣市自籌經費，勢必更加重地方政府財政負擔，甚至排擠到其他社會福利服務支出，另外資源不均、預計4年內增設1247班可都會空間不足、凍漲影響市場機制等問題都須考量、改善。

陳小紅則認為此政策因不分政黨持續做，推動此政策的賴清德已經卸任，政策永續性受到財政、人力、觀念、政治決心等影響，也得看接任的行政院長是否有同樣的決心。

調查報告還說，政策未就特殊幼兒之照顧提出相對應之協助服務，不利身障及特殊需要照顧的幼兒托育，也是增加是類家庭之照顧負擔，行政院允宜督導衛生福利部及教育部研謀妥適對策。