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蔡英文：台美關係近年最好狀態 盼見證更多新進展

2019-06-12 10:55聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天接見美國前副國務卿阿米塔吉率領的「2049研究所學者專家訪問團」時表示，台美關係已經達到近年最好的狀態，希望未來能跟更多美國友人見證台美關係上的新進展。台灣也會持續密切與美國合作，在自由開放的印太區域，強化雙方的夥伴關係，共同因應區域的威脅跟挑戰。

蔡總統表示，今年是台灣關係法立法40周年，台美雙方都主辦許多活動，包括華府智庫CSIS、布魯金斯研究院、威爾遜國際學人中心都跟我們一起舉辦視訊會議。感謝阿米塔吉在視訊會議中引言，也希望透過更多交流，讓更多人了解台灣關係法對台灣及美國的重要意義。

她說，美國是台灣在國際上最重要的戰略與經貿夥伴，過去三年我們在安全經濟等各項領域都有緊密的合作，像是美國政府三度宣布軍售，強化台灣的國家安全。上個月衛生部長艾薩在世界衛生大會上為台灣參與發聲，這些都展現美國對台灣的支持。

蔡總統說，台美關係已經達到近年最好的狀態，在雙方努力下，台灣辦理美國事務的代表機構已從北美事務協調委員會，正式更名為台灣美國事務委員會，她上周也出席揭牌儀式，希望未來能跟更多美國友人見證台美關係上的新進展。

蔡總統說，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，還有許多像阿米塔吉這樣關心台美關係的好朋友，她要感謝這份情誼，也會持續密切與美國合作，在自由開放的印太區域，強化雙方的夥伴關係，共同因應區域的威脅跟挑戰。

阿米塔吉表示，這次代表團成員來台沒有任何要求，他唯一可以代表大家說的是，非常希望看到台灣可以自主決定台灣的未來，希望台灣將近2400萬人民，過去守護自由民主開放社會的現狀，可以持續，而不受任何外力的影響。

蔡英文總統今天在總統府接見「2049研究所學者專家訪問團」。圖／翻攝自蔡英文臉書...
蔡英文總統今天在總統府接見「2049研究所學者專家訪問團」。圖／翻攝自蔡英文臉書直播
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台美關係台灣關係法

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