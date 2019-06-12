一問到民進黨總統初選民調就狂笑 柯Ｐ：你們猜誰會贏

2019-06-12 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨總統初選民調本周一正式啟動，預計明天中午民調結果可望出爐，被問到是否有接到民進黨民調電話時，台北市長柯文哲則是笑說，手機都關靜音，「我怎麼會接到」；隨後還反問媒體「聽說選項裡面有柯文哲是不是」，一聽到有「柯文哲選項」，就忍不住狂笑。

此外，行政院前院長賴清德昨在新竹市天公壇致詞時再度將砲火對準柯文哲，呼籲「柯文哲市長應該要收回『兩岸一家親』這句話」。

對此，柯文哲未正面回應，僅再度笑著問媒體「你們猜誰會贏」，顯然相當關心民進黨總統初選民調結果。