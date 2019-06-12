反送中！台南香港人呼籲台灣人拒絕一國兩制

2019-06-12 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



香港政府強推逃犯條例二讀，在台香港人也高度關注；內政部統計，移居台灣的香港人在5年內爆增79%，台南更是移居首選，台灣基進台南黨部今天上午聚集了成大政治系教授梁文韜及住在台南的憂心香港民眾，抗議香港政府強硬修改「逃犯條例」，破壞香港司法自主，也呼籲台人引以為戒。

台灣基進台南黨部副主委王姬方表示，一國兩制下的香港已不若過去的東方之珠，許多港人選擇移居台南。香港此次修法也引起許多在台港人憂心，此法一過，北京將更進一步掌握港人的生殺大權，台灣人更該以李明哲事件及香港為警惕，認清中國的危險，並否決台灣內部支持和平協議、一國兩制的總統候選人。

成功大學政治系港籍教授梁文韜痛批，逃犯條例即是將台灣內政化的藉口，只要被中共判定為曾在中國境內、境外外違反中國法律的台灣人，即可羅織罪名將你逮補。梁說，這不是危言聳聽，即便他在台居住18年也會受到影響，凡到香港，甚至他返港探親，都可能受此條例影響，他呼籲香港政府撤回此一條例，官員負起政治責任。

蝸篆居老闆鍾慧沁指出，2012年開始，我看到香港的法治逐漸消失。她和香港的一些普通市民，決定絕食來抗議香港政府修例、警方暴力對待市民。希望透過絕食活動，暫時斷開個人溫飽及物欲的追求，將精神與同路人及我們的城市連接起來，為香港的自由、民主吶喊。希望台灣朋友了解到香港是一國兩制的犧牲品。懇請台灣撐香港，台灣人好好守護台灣。