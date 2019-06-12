葉壽山將參選屏北立委 黨內登記即辭高市社會局長

2019-06-12 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市社會局長葉壽山表，將辭社會局長職參選屏北立委選舉。記者楊濡嘉/攝影 分享 facebook

高雄市社會局長葉壽山今天表示，國民黨屏東北區立委選舉黨內初選如開始領表登記，他回辭去社會局長職，回屏北登記參選。

葉壽山説，不管是當社會局長或參選立委，都是為下一代著想，有責任讓下一代過得比這一代好。

他表示，曾跟市長韓國瑜聊過參選立委的事，他本來認為屏東已有同黨優秀同志要參選，後來地方鄉親不斷勸進，才決定回屏北選區參選立委，而且也決定辭去高雄市社會局長職，回故鄉參選。

葉壽山曾任兩屆屏東市長，任內不但處理屏東市負債，卸任前屏東市庫還有盈餘。