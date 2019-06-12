潘恒旭：不會回屏南參選立委 續為高雄拚觀光

2019-06-12 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局長潘恒旭（前中）今天表示，不會回屏東參選立委。圖/高雄市觀光局提供 分享 facebook

高雄市觀光局長潘恒旭日前在臉書po文問好友，如果他回屏東故鄉參選立委，大家的看法如何？雖然他很快刪文，仍引起注意。潘恒旭幾經思考，今天上午表示，他會在高雄市繼續拚觀光，至於屏東，「唯一支持葉壽山」，即不會回屏東參選立委。

老家在屏東的潘恒旭表示，許多鄉親鼓勵他回屏東南區參選立委，挑戰現任民進黨籍立法委員莊瑞雄，他也就此思考過，今天決定繼續為高雄拚觀光。

屏東立委選舉分南丶北兩個選區，屏南選區國民黨內初選登記今天最後一天，潘恒旭上午說，他不會去登記。