台灣NGO團體抗議送中條例 促政府、候選人表態提因應

2019-06-12 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台灣NGO團體為抗議香港立法會「送中條例」二讀，今天也要求台灣政府及所有候選人，表態並提出因應之道。 記者／林麗玉攝影 分享 facebook

香港百萬人「反送中」大遊行後，港府繼續推動「逃犯條例」修例，修訂草案今天將在立法會二讀，香港民間也發動罷課、罷工、罷市行動不斷擴大。台灣NGO團體為抗議香港立法會「送中條例」二讀，今天也要求台灣政府及所有候選人，表態並提出因應之道。

台灣人權促進會、永社、人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合等20多個NGO團體，今天一早也到台北的香港經貿文化辦事處樓下抗議，聲援反送中。台權會秘書長邱伊翎表示，香港特首林鄭月娥昨日表示，港府將在逃犯條例修訂中加入具法律效力的「人權保障」，包括案件必須公開審訊、無罪推定和自行選擇律師等權利，但是並沒有人相信中國司法能做到這些「保障」。

島國前進發起人林飛帆提到，今日香港處境，也正是今日台灣要共同面對的，因為我們面對的是一個正在向世界進行威權擴張的中國。今日香港，其實正是今日台灣。唯一的差別在於，台灣有幸尚能保有主權、民主和國家與身分的認同。我們聲援香港，也要守住台灣。我們不會假裝自己不知道、不曉得；相反的，我們知道，我們曉得，而且我們在乎。我們更不會相信那套，「不須對中國口出惡言」的說法，來合理化自己的不作聲。

在台港生及畢業生逃犯條例關注組的鄭浩則表示，在台港生在6月9日當天也已經發起一場與香港同步的抗議行動，今天也會繼續在香港經貿辦事處外面靜坐，直到香港立法會二讀審議結束，並呼籲大家共同關注。

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿表示，根據現行條例，中國被排除於引渡目的地之外，也不適用引渡及刑事事宜相互法律協助安排，此項措施反映社會大眾與立法議員對於中國惡劣的人權記錄非常擔憂。然而，將引渡安排延伸至中國的修訂，會讓香港政府能移交香港境內的任何人 (不論是香港居民、至香港旅行或工作者、甚至只是過境香港的旅客)及他們持有的個人物品。他們也促請香港政府立刻撤回《逃犯條例》與《刑事事宜相互法律協助條例》修正草案。