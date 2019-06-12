親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

郭台銘首支電視廣告大讚對手 學者：擴張選票的操作

2019-06-12 09:16聯合報 記者徐偉真╱即時報導

參加國民黨總統選舉黨內初選的鴻海集團董事長郭台銘日前推出第一支競選電視廣告，主打「對手的優點」，廣告中郭台銘描述了黨內外對手蔡英文總統和高雄市長韓國瑜等人的優點，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，郭台銘的廣告突顯格局，能訴求中間選民的選票，是擴張選票的操作。

郭台銘昨天發布最新電視廣告，影片強調對手優點，他稱讚蔡英文是法律人堅持司法的重要性，沒有特赦前總統陳水扁，稱讚賴清德的不戀棧、柯文哲的耐力、韓國瑜翻轉高雄，以及朱立倫對政策的熟悉度。

鈕則勳在臉書「鈕則勳的行銷扭一下」上表示，郭台銘的廣告在策略上有三個到位的地方，第一是郭台銘願意正視其他候選人的優點，並且敬佩他們，這能突顯自己領導人的格局，也塑造郭台銘自己的形象，有加分，第二是郭台銘點出的優點都是民眾最能肯定的部分，突顯郭台銘細膩的觀察能力，「這也是領導者所必需」。

鈕則勳說，就選票市場的考量，郭台銘突顯出自己的格局，能訴求中間選票，稱讚蔡英文跟賴清德也有訴求淺綠選民的企圖，這是擴張選票的操作。

鈕則勳說，但廣告也有風險，郭台銘突顯大格局，但若實際攻防時又針對對手進行攻擊或冷嘲熱諷，民眾就會覺得郭台銘心口不一，「這是郭董日後要小心的」。

郭台銘昨天發布首支競選電視廣告，主打他對其他競爭者的優點的觀察。圖/取自Yout...
郭台銘昨天發布首支競選電視廣告，主打他對其他競爭者的優點的觀察。圖/取自Youtube
分享

郭台銘廣告韓國瑜

相關新聞

藍初選座談會白談了3小時 郭台銘建議全落空

2019-06-12 00:37

新聞眼／兩股勢力檯面化 韓郭拚25天最後決戰

2019-06-12 00:43

郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」

2019-06-12 01:54

國民黨認證 林志玲喜訊網路聲量打敗韓國瑜、王金平

2019-06-12 09:21

韓進中聯辦羅生門？郭台銘：工業界誰敢說我記性差

2019-06-12 00:48

朱立倫：重點非互比 而是別互打

2019-06-12 00:45

座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘

2019-06-12 00:42

朱立倫：石虎保育台灣一起做 不要讓地方獨自承擔

2019-06-12 00:10

拚經濟不分族群 郭台銘：我靠行動力與執行力

2019-06-12 00:07

影／首富風掃逢甲夜市 郭台銘：北京該重視中華民國存在

2019-06-11 22:37

「郭董來了」郭台銘逛逢甲夜市 粉絲貼臉自拍

2019-06-11 21:45

王金平揭權貴庶民對立 郭台銘：只有志氣、努力與志向

2019-06-11 20:40

「台灣需要工業總統」 郭台銘訪台中精機重溫黑手夢

2019-06-11 19:57

勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門

2019-06-11 19:33

中美貿易戰工業訂單少4成 郭台銘首提富國利民政策

2019-06-11 18:56

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

影／為初選暖身！郭台銘台中插旗 送上多項政策牛肉

2019-06-11 18:22

張亞中：國民黨初選水火不容 未來難以團結的「不祥之兆！」

2019-06-11 16:22

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

藍民調仍採市話 郭台銘表遺憾

2019-06-11 15:37

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

總統初選排3場國政說明會 孫大千：韓國瑜有預留時間

2019-06-11 14:10

國民黨總統初選座談 郭台銘未簽初選公約

2019-06-11 13:59

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

影／缺席初選座談 朱立倫:黨內互打才是最大危機

2019-06-11 13:41

朱立倫：黨內互打重傷國民黨 是警訊

2019-06-11 13:34

國民黨初選排除手機民調

2019-06-11 13:32

影／還在黨內互打？ 朱立倫：國民黨最大危機

2019-06-11 12:09

國民黨召開初選座談會 郭台銘：堅持手機民調

2019-06-11 11:20

黨內互打 朱立倫：民調該上升沒上升 不該下降卻下降

2019-06-11 11:13

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

影／國民黨辦初選同志座談 支持者高呼「手機納民調」

2019-06-11 10:40

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:30

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:27

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23
看更多

熱門文章

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」

2019-06-12 01:54

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

藍初選座談會白談了3小時 郭台銘建議全落空

2019-06-12 00:37

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺

2019-06-11 19:03

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門

2019-06-11 19:33

他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

海軍達觀艦曾失去動力漂流？海軍：自力駛回

2019-06-11 11:05

新聞眼／兩股勢力檯面化 韓郭拚25天最後決戰

2019-06-12 00:43

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘

2019-06-12 00:42

王金平揭權貴庶民對立 郭台銘：只有志氣、努力與志向

2019-06-11 20:40

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

看賴清德雨中車隊掃街於心不忍 扁：想陪他前進總統府

2019-06-11 11:58

FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能

2019-06-12 06:55

遭指代筆蔡總統博士論文 吳釗燮：憑空捏造

2019-06-11 22:33

中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中

2019-06-11 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top