郭台銘首支電視廣告大讚對手 學者：擴張選票的操作

2019-06-12 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



參加國民黨總統選舉黨內初選的鴻海集團董事長郭台銘日前推出第一支競選電視廣告，主打「對手的優點」，廣告中郭台銘描述了黨內外對手蔡英文總統和高雄市長韓國瑜等人的優點，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，郭台銘的廣告突顯格局，能訴求中間選民的選票，是擴張選票的操作。

郭台銘昨天發布最新電視廣告，影片強調對手優點，他稱讚蔡英文是法律人堅持司法的重要性，沒有特赦前總統陳水扁，稱讚賴清德的不戀棧、柯文哲的耐力、韓國瑜翻轉高雄，以及朱立倫對政策的熟悉度。

鈕則勳在臉書「鈕則勳的行銷扭一下」上表示，郭台銘的廣告在策略上有三個到位的地方，第一是郭台銘願意正視其他候選人的優點，並且敬佩他們，這能突顯自己領導人的格局，也塑造郭台銘自己的形象，有加分，第二是郭台銘點出的優點都是民眾最能肯定的部分，突顯郭台銘細膩的觀察能力，「這也是領導者所必需」。

鈕則勳說，就選票市場的考量，郭台銘突顯出自己的格局，能訴求中間選票，稱讚蔡英文跟賴清德也有訴求淺綠選民的企圖，這是擴張選票的操作。