親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

婚外情曝光！週刊爆阿翔大街熱吻謝忻

FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能

2019-06-12 06:55聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局與美軍印太司令部、美國聯邦調查局聯合舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」，今天邁入第3天，調查局為了將FBI國家學院的「黃磚道」10公里森林障礙賽複製到台灣，今天上午特別在新北市「微風運河」舉辦龍舟挑戰賽，讓外籍執法官員初體驗賽龍舟文化，

調查局長呂文將帶領他們高喊「台灣讚！」

雖然近日天候不佳，但賽龍舟標榜風雨無阻，展現執法人員不畏艱難的決心，台、美女調查官互尬體能是全場吸睛焦點。 開幕式由呂文忠主持，調查局副局長林玲蘭、新北市調查處長蔡文郎都會出席。

據了解，龍舟對抗賽將分成紅、橘、黃、綠、紫、藍6隊，每隊都有18名槳手與1名奪旗手，每隊隊長由調查官擔任，負責口譯工作，協助外籍執法人員了解如何操作龍舟，中場休息時間，還有安排體驗吃粽子文化。

據指出，這些外籍執法人員整隊時，會排列出FBINAA（FBI國家學院）字樣隊形，調查局還會出動空拍機拍攝整個過程，比賽開始前，呂文忠將與外籍執法官員集體大合照，同時豎起大拇指，齊聲高喊「台灣讚」。

FBI國家學院每年都會邀請調查局、警政署前往受訓，調查局今年遴選國際事務處美女調查官蔡佩汶參加，結訓前須挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里原始森林障礙賽。

台灣今年首次爭取FBI亞太區校友研習營主辦權，共有亞太地區20餘國170多名高階執法官員參加。蔡佩汶今天出席龍舟賽的機率很高，是否能通過首輪初賽淘汰其他隊伍，帶領隊友闖進總決賽，眾人拭目以待。

蔡佩汶日前形容「黃磚道」障礙賽困難度頗高，不僅要爬、要翻，還有很陡直的坡與泥巴路，許多學員事前都不知道，要當場想辦法解決，每年有很多人受傷，事前都要簽切結書，曾有學員死亡。

蔡佩汶說，受訓印象最深刻的活動是國際之夜，學員要擺攤介紹自己的國家，除了藉由台北101宣傳台灣外，她還準備珍奶、粽子、高粱酒等特色食物，最特別的是準備皮蛋，她給皮蛋取名「thousand year old eggs（千歲蛋）」，很多美國人看到名字又害怕又想吃，造成台灣攤位轟動。

調查局今年遴選美女調查官蔡佩汶(右)赴FBI受訓。圖／調查局提供
調查局今年遴選美女調查官蔡佩汶(右)赴FBI受訓。圖／調查局提供
分享
調查局今年遴選美女調查官蔡佩汶(右)赴FBI受訓。圖／調查局提供
調查局今年遴選美女調查官蔡佩汶(右)赴FBI受訓。圖／調查局提供
分享

FBI龍舟賽

相關新聞

人事、放款全都管 藍批政院「如太上董事會」

2019-06-12 00:21

政院否認架空財部 指放款為鼓勵台商回流

2019-06-12 00:23

張顯耀支持者抗議民調 黨部：查驗無誤

2019-06-11 23:38

泰晤士報刊吳釗燮專文 籲世界正視中國對台威脅

2019-06-11 22:33

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

謝長廷談香港遊行：犧牲要有價值 盼香港真正自由民主

2019-06-11 18:12

藍綠兩黨初選混亂 台中議員：政治現實、做人不可無情

2019-06-11 17:59

國民黨高市立委3、6選區初選爭議 市黨部堅持民調無誤

2019-06-11 17:57

辜嚴倬雲和婦聯會合力告內政部 警告案認定成關鍵

2019-06-11 17:41

蔡總統臉書：保護人民安全 一分鐘都不能停下來

2019-06-11 16:55

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08

反一國兩制？柯文哲：北京政府處理香港問題要小心

2019-06-11 15:36

三連冠五星市長 林智堅：實現四個看見、創造新竹經驗

2019-06-11 15:34

柯文哲LINE官方帳號重啟 資金是太太陳佩琪支應

2019-06-11 15:29

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

韓國瑜說負面聯想可怕 徐永明嗆：韓選總統更恐怖

2019-06-11 14:34

鄭文燦拿五星級市長 笑稱「沒要選總統、媽祖沒托夢」

2019-06-11 14:33

政院下令公銀放款 藍委批蘇揆架空財政部

2019-06-11 14:21

不挺韓國瑜？柯Ｐ誇郭台銘：可以當大老闆有一定水準

2019-06-11 14:06

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

郭台銘建議別去中聯辦？ 葉匡時否認：他記憶錯誤

2019-06-11 12:58

蔡英文談國軍惹議 郭台銘：斷章取義還是賴皮硬拗？

2019-06-11 12:57

徐永明質疑到中聯辦談妥什麼？韓國瑜：負面聯想太多！

2019-06-11 12:54

深夜發文談庶民 韓國瑜：只是有感而發

2019-06-11 12:51

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

郭台銘勸韓國瑜別進中聯辦？葉匡時打臉：他根本不知道

2019-06-11 12:15

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

里長送「菜瓜」四句聯祝連任成功 蔡英文笑呵呵

2019-06-11 12:02

郭台銘批嘉縣治水成效差 蔡英文下午視察嘉縣治水

2019-06-11 12:01

蔡英文視察桃園河川整治 一旁婆媽緊黏陳其邁拍照

2019-06-11 11:41

拿郭台銘的錢？李艷秋告1韓粉、提醒2人在觀察名單中

2019-06-11 11:39

總統初選座談 吳敦義：盼參選人在公平環境脫穎而出

2019-06-11 11:18

張顯耀支持者抗議立委初選不公 市黨部：都按程序處理

2019-06-11 11:17

國民黨立委質疑蘇貞昌把手伸入銀行體系

2019-06-11 11:01

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

人事派系分贓、指定公行放款 藍委批蘇貞昌架空財政部

2019-06-11 10:52
看更多

熱門文章

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

孫大千：拿香港比台灣 根本是用香蕉比芭樂

2019-06-11 08:41

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

郭台銘大動肝火 徐永明籲「有骨氣就不要進中天」

2019-06-12 01:54

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門

2019-06-11 19:33

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

藍初選座談會白談了3小時 郭台銘建議全落空

2019-06-12 00:37

他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30

海軍達觀艦曾失去動力漂流？海軍：自力駛回

2019-06-11 11:05

賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺

2019-06-11 19:03

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

看賴清德雨中車隊掃街於心不忍 扁：想陪他前進總統府

2019-06-11 11:58

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中

2019-06-11 19:50

柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08

王金平揭權貴庶民對立 郭台銘：只有志氣、努力與志向

2019-06-11 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top