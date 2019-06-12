FBI首次在台賽龍舟 美女情報員互尬體能

2019-06-12 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局與美軍印太司令部、美國聯邦調查局聯合舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」，今天邁入第3天，調查局為了將FBI國家學院的「黃磚道」10公里森林障礙賽複製到台灣，今天上午特別在新北市「微風運河」舉辦龍舟挑戰賽，讓外籍執法官員初體驗賽龍舟文化，

調查局長呂文將帶領他們高喊「台灣讚！」

雖然近日天候不佳，但賽龍舟標榜風雨無阻，展現執法人員不畏艱難的決心，台、美女調查官互尬體能是全場吸睛焦點。 開幕式由呂文忠主持，調查局副局長林玲蘭、新北市調查處長蔡文郎都會出席。

據了解，龍舟對抗賽將分成紅、橘、黃、綠、紫、藍6隊，每隊都有18名槳手與1名奪旗手，每隊隊長由調查官擔任，負責口譯工作，協助外籍執法人員了解如何操作龍舟，中場休息時間，還有安排體驗吃粽子文化。

據指出，這些外籍執法人員整隊時，會排列出FBINAA（FBI國家學院）字樣隊形，調查局還會出動空拍機拍攝整個過程，比賽開始前，呂文忠將與外籍執法官員集體大合照，同時豎起大拇指，齊聲高喊「台灣讚」。

FBI國家學院每年都會邀請調查局、警政署前往受訓，調查局今年遴選國際事務處美女調查官蔡佩汶參加，結訓前須挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里原始森林障礙賽。

台灣今年首次爭取FBI亞太區校友研習營主辦權，共有亞太地區20餘國170多名高階執法官員參加。蔡佩汶今天出席龍舟賽的機率很高，是否能通過首輪初賽淘汰其他隊伍，帶領隊友闖進總決賽，眾人拭目以待。

蔡佩汶日前形容「黃磚道」障礙賽困難度頗高，不僅要爬、要翻，還有很陡直的坡與泥巴路，許多學員事前都不知道，要當場想辦法解決，每年有很多人受傷，事前都要簽切結書，曾有學員死亡。