人事、放款全都管 藍批政院「如太上董事會」

2019-06-12 00:21 聯合報 記者鄭媁／台北報導



閣揆蘇貞昌4月大規模調整公股銀行高層人事，政治凌駕專業引發的後遺症逐漸浮現。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌四月調整第一金控、華南金控等公股行庫高層人事，時任一銀總經理蔡麗雪在一個多月後請辭，金融界譁然。國民黨團昨批評，蘇揆將公銀人事安排當兒戲，任由派系分贓推薦，行政院如同太上董事會，架空財政部職權，黨團要予最嚴厲譴責。

國民黨團總召曾銘宗也質疑，蘇貞昌在五月廿四日召集八大行庫董事長、總經理，交代貸款任務，每行庫一年內須增加二千五百家至三千家的企業貸款，等同侵害行庫董事會的權責，有違公司治理原則，猶如太上董事會，架空財政部職權，「屆時若產生呆帳，該由誰負責？」

曾銘宗說，蘇貞昌在四月八日調整公股銀行高層人事，台銀副總經理蔡麗雪升任一銀總經理，但只有上班卅五天，就以工作壓力太大、身體健康為由請辭，行政院前天才又核定由前總經理鄭美玲回任。

曾銘宗批評，政院對公股銀行總經理的任用如同兒戲，簡直是胡搞亂搞，不但對不起一銀七千位員工，也不尊重眾多的投資股東；他並質疑，財政部長蘇建榮說這件人事案不是他推薦的，究竟是誰推薦的？行政院應該給全民一個交代。

國民黨立委費鴻泰也批評，因慶富案遭撤換的合作金庫前董事長廖燦昌，一年半後竟又出任第一金董事長，行政院將手伸入公股銀行，相關的人事任命應對外說清楚。

國民黨立委賴士葆說，蘇貞昌上台後就像「八爪章魚」，把手伸到每一個角落，架空財政部長，連非百分之百官股的第一金控，行政院都直接主導人事案，蘇揆干預人事無法無天，讓國人實在無法接受。