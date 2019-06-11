金融業高層：行政院對金融資源的分配應公開透明

2019-06-11 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



在野黨批評行政院長蘇貞昌插手公股人事及放款，架空財政部權責，有如太上董事會，違背公司治理。財政部昨天回應，公股銀行承作授信業務，由各公股銀行衡酌專業領域，本於權責及公司治理原則辦理；公股人事派任考量專業及能力，否認是政治酬庸。

金融業高層表示，行政院從整體國家發展的角度，可以對金融資源的分配提出想法與政策，但應該不分公民營並有完整的邏輯及論述，闡述對整體社會的利弊得失，以公開透明的方式正式宣達，並對政策負責。

例如，爆發金融海嘯時，美國政府拿納稅人的錢去救問題銀行，政府必須說清楚為什麼要這麼做，不救的後果是什麼，並接受檢驗。

又例如行政院認為要將赤道原則訂為政策，不應該只是召集公股行庫，要求未來在融資過程中都要遵守赤道原則，而是闡述清楚政策目的，公開要求全體金融業遵守，並落實在金融監理、土地使用等各方面。

金融業高層指出，行政院若是以公股銀行大股東的身分找公股銀行來「溝通」，在程序上對其他民股不夠尊重，但公股董事長回到公司內部怎麼做，才是公司治理的開始。中小企業放款利潤高，但風險及作業成本高，在執行大股東的意志之下必須兼顧風險，落實企業經營者的責任，保障股東的權益並兼顧其他利害關係人的利益。

「衡量的關鍵是對股東及台灣政體經濟發展的影響，」交通大學財務金融所教授葉銀華指出，大股東當然對公司的發展走向會有所影響，就像沒有人相信鴻海股東、創辦人郭台銘無法左右鴻海決策。但要看大股東的想法有沒有影響其他股東權益，對台灣經濟發展及公眾利益有沒有幫助。