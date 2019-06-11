再聲援反送中 蔡英文：一個國家不可能威權民主並存

2019-06-11 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



香港百萬人上街抗議香港特區政府推動修改逃犯條例，香港特區特首林鄭月娥堅持不退讓的態度，香港明天將發動三罷（罷工、罷課、罷市），蔡英文總統稍早透過臉書聲援，她說，一個國家之內不可能同時存在著威權與民主，在一個非民主體制之下，所謂的自由、民主與人權，都是來自威權的施捨，要給就給，要收回就收回。

蔡英文少見提及自己對香港過往的印象和回憶，以及在香港在九七回歸後，與台灣兩地的變化。她說，她參與過「港澳關係條例」的起草，年輕時也常趁著轉機，跑去香港的書店買當時最新的貿易法專業書籍，順便看看「那些在台灣不一定能看得到的書」。那時，在使用中文的地方裡，台灣還沒有充分出版與言論的自由，中國則是從來都沒有。香港是她和許多人「買書的地方」。

蔡總統表示，當時的香港是一扇窗，雖然香港人還是沒有辦法透過民主制度決定自己的命運，但那裡有著自由的空氣、現代化的法律。「九七」則是香港朋友經常討論的話題，選擇留在香港的朋友，總還是對九七之後「五十年不變」的承諾，觀望中帶著一點點的期待。

蔡英文說，後來，五十年還不到一半，很多事都變了。在這段時間，台灣已經民主化、自由化，而香港則正在失去自由。再後來，能夠「買書的地方」，從香港變成台灣，要飛出去買書的人，從台灣人變成了香港人。

蔡英文表示，幾天前，百萬人上街抗爭「送中惡法」。一個民主國家，如果遇到了這麼大的抗爭，必然會迫使執政者思考自己的政策方向是不是出了錯，但是我們沒有看見香港政府有這樣的反省，只是一再重申來自北京的指令。

她說，這代表中國在香港實施的「一國兩制」是失敗的。一個國家之內不可能同時存在著威權與民主，在一個非民主體制之下，所謂的自由、民主與人權，都是來自威權的施捨，要給就給，要收回就收回。

蔡總統代表政府立場表示，對於港府修訂「逃犯條例」所引發侵害人權的疑慮，中華民國政府也已經一再重申，絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，因為民主、自由是所有台灣人民所珍視的價值。我們會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。

蔡英文說，這幾天，有許多來自香港的年輕朋友，在她的臉書上留言，希望能看見台灣人民對他們的支持與聲援，並協助他們把聲音傳向國際。我們看見他們對人權保障與民主法治的渴求，我們也看見他們不願放棄的堅持，而這也激勵著台灣的年輕世代，珍愛疼惜如今看似如呼吸般自然、但其實得來不易的一切。爵爵與貓叔（香港插畫家）的這張畫，也代表了香港與台灣的年輕世代創作者的心聲。為了世世代代都應持續享有的自由，我們要認真守護，我們會勇敢前行。