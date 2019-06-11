【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？

2019-06-11 18:32 聯合報 主筆室



藍綠總統初選打得不可開交，但兩陣營都沒忘記一旁以逸待勞的台北市長柯文哲，朱立倫不斷停醒藍軍戰將不要內訌，讓柯得了漁翁之利；賴清德忙著車隊衝凱道之際，還是不忘「叮嚀」柯文哲別忘了要一起堅決反對一國兩制，反對一中原則；柯文哲在大選中的份量不言可喻。

對柯文哲來說，最近的好消息是他在端午節前接受媒體專訪，明確表達兩岸不是外交關係、也不是國際關係後，北京方面已認可其對兩岸關係的「答卷」，台北上海雙城論壇將會在七月舉行，這場會議也將是他具體論述兩岸關係的實作，也是他角逐大位加分題，至關重大，所以儘管民進黨蔡賴之爭近日內即可明朗，但他還是得等雙城論壇之後才會有決定性的宣示。

柯文哲越是接近大位，言行越是受到檢驗，但也更容易被看到他的不透明之處，柯文哲所說的公開透明，似已不若他的笑容那麼陽光燦爛。

議員公開公布7段喬蛋的錄音帶，柯文哲不為人知的一面逐漸清晰，柯反擊剪成多段「不公平」，不料又有媒體揭露完整錄音，柯又稱內部要先討論才能跟遠雄談判，沒有喬什麼蛋，但錄音內容卻有「簡單送環差進來，委員事先拜託，一次審查5件，是稀里胡嚕進來」、「周柏雅已經落選了、普天同慶」等，前都發局長林洲民臉書發表公開信，提到「請遠雄停止賄賂台灣公務員的行徑」，如果沒有錄音帶流出，喬蛋的故事恐怕永遠被埋沒。

接著柯文哲又遭電視台直擊，年初密會台新金控董事長吳東亮，甚至還在中途換車，議員質疑柯文哲上任市長時強調一切公開透明，還批評財團是拿刀叉吃人肉，實際上許多密會大財團的行程根本就不公開，「是不是就是怕柯粉知道自己密會財團？」柯被惹惱了反問議員「難道我上廁所也要公開透明嗎？」隨後還摔筆回嗆「下一題啦」；小小一個動作猶如他直覺脫口而出的「垃圾」，只是更難以掩飾他的不透明。

柯文哲一直在為2020作準備，但總管不住嘴巴，議員問他 LINE官方帳號重啟一事，副發言人柯昱安原先指稱經費是民間友人贊助，議員質疑若為民間友人贊助恐不合法，柯文哲才答覆內部論及籌備競選總統事宜，他才向妻子陳佩琪拿50萬元支應；只是「稱呼自己太太是民間友人」，又增添了柯氏笑話一則。

而柯文哲也不經意洩漏市府內部確有討論籌備選總統事宜，所以昨天被議員質疑為什麼突然在這個時間點「自爆民調」領先韓國瑜很多？柯文哲推說是媒體問的，不過立刻遭議員打臉，被問到啞口無言，最後只好說不曉得，就是隨便講講，剛好有看到那個資料；柯氏用假迷糊，又一次真應付了議員。