郭董的「佩服」新廣告 韓國瑜讚有容乃大

2019-06-11 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



參加國民黨總統選舉黨內初選的鴻海集團董事長郭台銘推出的第一支競選電視廣告，用「佩服」取代批評，「佩服」對象之一是競爭對手的高雄市長韓國瑜。對此，韓國瑜表示，郭台銘拍片的設計出發點就是「有容乃大」，這也是一個思考點，台灣社會畢竟要祥和嘛！

韓國瑜今天下午接受媒體訪問時表示有看過郭台銘的廣告，郭稱讚好幾位政治人物，他想郭拍片的設計點、出發點就是「有容乃大」。