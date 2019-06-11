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國民黨高市立委3、6選區初選爭議 市黨部堅持民調無誤

2019-06-11 17:57聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

張顯耀。 聯合報系資料照片／記者林伯驊攝影
張顯耀。 聯合報系資料照片／記者林伯驊攝影
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立委選舉高雄市國民黨內初選第三選區和第六選區因勝出者與落選者的民調差距不到1%，落選的前立委張顯耀、高雄市議員蔡金晏、黃紹庭向國民黨高雄市黨部申訴，市黨部今天開會討論後，堅持民調結果公平、公正、公開。

國民黨高雄市黨部今天下午以新聞稿表示，針對有立法委員黨內初選參選人支持者質疑民調結果不公一事，黨部在收到參選者的申訴書後，隨即要求受委託的四間民調機構重新檢視並確認各項民調數據，並於6月4日接獲四間民調機構回覆的「重新檢視及計算聲明書」。經確認民調數據與5月29日公布的民調結果，兩者一致無誤。

國民黨高雄市黨部表示，第三選區(左營區、楠梓區)及第六選區(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里)黨內初選提名民調作業，5月26、27、28日的晚上6點至10點進行電話民調，3天辦理完竣後，於5月29日上午10點在黨部6樓禮堂公開民調數據=;兩個選區的民調數字都分別由民調機構密封於信封內，都當場由主委莊啟旺剪開蓋有民調機構印章的信封，取出民調數據文件，交由民調學者專家與民調機構代表，共同檢核文件上的民調數字無誤後，當場運算平均支持率，隨即公布民調結果，整個過程公開透明，各登記同志代表都在現場觀看所有過程，並簽名確認無誤。

5月30日收到第6選區參選人黃紹庭議員服務處助理送達的申訴書乙份(於6月3日更換)，及5月31日送達第二份申訴書；5月31日(五) 收到立委第3選區參選人張顯耀競選服務處派員送達乙份申訴函、立委第6選區蔡金晏議員服務處助理送達乙份申訴書。

依相關申訴意見，本會隨即於5月31日要求受委託的四間民調機構，重新檢視各項民調數據，並於6月4日接獲四間民調機構回覆的重新檢視及計算的聲明書。確認民調數據與調查結果公布，兩者數據一致無誤；今天市黨部召開「民意調查協調小組」審查會議，經參與的民調專家學者及出席委員全數無異議通過：依審查案件申訴事項查驗無誤，申訴查驗並不影響民調結果。

市黨部表示，今天上午召開「提名同志資格審查小組」第四次審查會議，民調專家學者及選監小組召集人列席參加，案經與會小組委員決議：第3選區及第6選區審查案查驗正確，不影響民調結果。依民調結果建議提名第3選區黃昭順同志、第六選區建議提名陳美雅同志，經出席委員全數無異議通過。

依中央民意調查作業規範規定，黨部在各選區民調作業執行前，均邀集各登記同志召開「初選民意調查協調會」及「民意調查執行暨觀察說明會」。每項初選規則都經由上述各登記同志代表共同確認並簽名同意。

市黨部說，根據中央公布的「中國國民黨第十屆立法委員選舉提名作業要點」及「民意調查作業規範」進行立委初選作業，針對高雄市八個立委選區的初選民調作業，皆秉持一貫嚴肅審慎的態度，過程中公平公正公開，認真對待每個選區的民調過程，黨部將依提名作業要點規定提報民調結果，建請中央黨部依民調結果決定提名人選。

高雄市議員蔡金晏。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市議員蔡金晏。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
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國民黨籍高雄市議員黃紹庭。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
國民黨籍高雄市議員黃紹庭。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
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民調同志高雄市

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