決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



市政總質詢議員提問市長柯文哲是否決定要參選總統？柯文哲說，自己還沒有決定，和太太陳佩琪借的50萬元LINE官方帳號資金花完錢還沒有想出來，就不要玩了。

台北市長柯文哲LINE官方帳號重啟，市議員總質詢時提出，若為民間友人贊助，則不合法；柯文哲答詢表示，內部論及籌備選總統事宜，他 才向妻子陳佩琪拿50萬元支應。