柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



藍綠總統初選熱戰方酣，英德大戰部分，賴清德車隊直衝凱道、蔡南下談治水；國民黨則敲定初選民調仍採市話，讓郭台銘感到不滿，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓表示 ，對柯文哲來說，最近一個月是判斷是否參選2020的關鍵時刻，隨著局勢慢慢明朗，誰是柯的大雨、誰代表柯的天亮也逐漸清晰，前者是蔡英文，後者是韓國瑜。

李正皓說，蔡英文若出線，如同深綠陣營的一場大雨。過去雖然獨派對於蔡英文偶有微詞，但綜觀局勢可以知道如今獨派對於蔡英文的反彈已經到達了史無前例的高點，若蔡英文出線，幾乎可以預料民進黨內部深綠的反彈力道將史無前例的大。

面對此狀況，柯文哲顯然早有準備，從幫陳水扁出書、頻繁拜訪李登輝、宣布打造黃信介紀念廣場…等拉攏獨派的佈局，可預料的是若賴清德在初選時遭淘汰，柯文哲將是獨派的第一號備胎人選。

「至於韓國瑜的升起，彷彿深藍陣營的一顆太陽。」，李正皓說，經過61凱道造勢、68花蓮造勢之後，韓國瑜毫無疑問的成為深藍陣營的唯一一顆太陽。但巧合的是，放眼當今政壇，韓國瑜與柯文哲是唯一競爭完全不同領地、不同食物的兩位候選人，韓國瑜搶食5、60歲以上的選民 ; 柯文哲爭奪20-30歲的選民。可以說相較於郭台銘或朱立倫，韓國瑜絕對是藍營中對柯文哲威脅最小的候選人，當韓國瑜逐漸成為深藍陣營的一顆太陽後，同時也意味著柯文哲的選情天亮了。