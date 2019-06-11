反一國兩制？柯文哲：北京政府處理香港問題要小心

2019-06-11 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



柯文哲表示，北京政府在處理香港問題時要特別小心，幾乎所有台灣人都在看香港發生什麼事情。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 民進黨總統初選參選人賴清德今天到新竹市天公壇參拜時，呼籲台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜應公開宣示「反對一國兩制」，拒絕讓台灣成為第二個香港。對此，柯文哲今在議場上被問到對於「一國兩制」的看法時，再度重申一國兩制如果是香港模式，你在台上講，底下台灣人就跑光了。

柯文哲說，北京政府在處理香港問題時要特別小心，幾乎所有台灣人都在看香港發生什麼事情。

對於國民黨親中，民進黨親美的情況，柯文哲說，自己「親美友中」的戰略不會隨便改變，這次訪日，發現日本和我們一樣，都夾在美中之間，所以禁用華為，其實日本首當其衝，所以有時候開玩笑說「天塌下來我們也不是最高的」。

柯文哲說，台灣在價值上和美國比較接近，所以和美國是友好的，在這甜旗下也不用對中國採取敵對態度，也不用惡言相向。

此外，時代力量黃國昌近期展開請益之旅，目標是希望台灣有新的國會，制衡藍綠兩大黨不再傲慢。黃也提出Ａ、Ｂ計畫，Ａ計畫就是請益更多第三勢力朋友，加入時代力量，Ｂ計畫則是有一群人想要另外成立政黨「白色聯盟」。

對此，柯文哲說，黃國昌本人從來沒有和我們聯絡過，不清楚他的想法，應該要先問他。