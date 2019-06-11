三連冠五星市長 林智堅：實現四個看見、創造新竹經驗

2019-06-11 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



《遠見雜誌》2019年「縣市長施政滿意度調查」今天下午舉辦五星縣市長贈獎典禮，據統計，新竹市長林智堅滿意度達74.9%，是竹市史上滿意度最高的市長，他說，第三年走進遠見五星頒獎典禮，心中的責任感越來越重，他將持續推動竹科Ｘ計畫、大車站、新竹輕軌計畫，讓民眾臉上充滿笑容。

下午的頒獎典禮，林智堅與桃園市長鄭文燦、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚等多位五星首長同台亮相，林智堅說，他打算要啟動一個五星學習之旅，透過到其他縣市作城市治理的交流，互相學習，彼此間沒有藍綠。另外，他也用4個「看的見」分享執政四年多創造的新竹經驗，包括多項建設讓竹市看見民眾笑容、看見城市美學帶來設計圈的磁吸效應、看見產業界一兆產值的爆發力、看見大新竹一百萬人的未來等。

林智堅說，他施政期間增加公幼名額、推動親子館、新校園運動與各項福利措施，讓民眾露出幸福笑容；他與市府團隊將美學引進建設，讓竹市得到包括國家卓越建設獎、都市景觀治理獎等，帶來設計圈的磁吸效應。

另外，新竹科學園區每年創造一兆產值、13萬就業機會，市府便以此為基礎推動竹科X計畫，將活化36公頃土地，創造1萬個就業機會與400億產值，預計推動香山工業區轉型為香山精密機械園區，提升技術與產值；市府也正推動大車站計畫、新竹輕軌計畫，及兒童醫院等基礎建設，將服務新竹縣市超過一百萬人口，提升大新竹生活品質。