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柯文哲LINE官方帳號重啟 資金是太太陳佩琪支應

2019-06-11 15:29聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

北市柯文哲LINE官方帳號重啟，市議員吳世正今天總質詢時提出，若為民間友人贊助，則不合法；柯文哲答詢表示，內部論及籌備選總統事宜，他才向妻子陳佩琪拿50萬元支應。

副發言人柯昱安原先指稱經費來源是民間友人贊助，之後才改變說法，說50萬來自陳佩琪。國民黨市議員吳世正質詢柯文哲，「一般人會稱呼自己太太『民間友人』嗎？」認為柯在魚目混珠。

台北市長柯文哲（左二）LINE官方帳號重啟，副發言人柯昱安（左一）原先指稱經費來...
台北市長柯文哲（左二）LINE官方帳號重啟，副發言人柯昱安（左一）原先指稱經費來源是民間友人贊助，之後才改變說法，說50萬來自陳佩琪。國民黨市議員吳世正質詢柯文哲，「一般人會稱呼自己太太『民間友人』嗎？」認為柯在魚目混珠，柯市府幕僚一同上台備詢，氣氛凝重。記者林俊良／攝影
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柯文哲陳佩琪北市

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