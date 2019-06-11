柯文哲LINE官方帳號重啟 資金是太太陳佩琪支應

2019-06-11 15:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台北市長柯文哲LINE官方帳號重啟，市議員吳世正今天總質詢時提出，若為民間友人贊助，則不合法；柯文哲答詢表示，內部論及籌備選總統事宜，他才向妻子陳佩琪拿50萬元支應。