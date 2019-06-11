柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前公開誇獎台北市長柯文哲有年輕選票，並說「你不要破壞我跟柯市長的交情」，不談大巨蛋。對於郭台銘的誇獎，柯文哲今在議會總質詢回應議員郭昭巖提問時笑說「他（郭台銘）可以當大老闆，有一定的水準啦」。

郭昭巖追問，如果將來不參選總統，有可能支持郭台銘嗎？柯文哲說「也是有可能啊」。