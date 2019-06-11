親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜花蓮造勢
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

鄭文燦拿五星級市長 笑稱「沒要選總統、媽祖沒托夢」

2019-06-11 14:33聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市長鄭文燦今出席警察節慶祝活動，他肯定警方努力，並力爭警察員額、廳舍改建，警消社宅保留戶等；鄭也說，他已是第3度獲評比為五星級市長，但自己「沒有要選總統啦，因為媽祖還沒託夢」，台下一片笑聲，鄭解釋，之所以這麼說，是因有賴警察維護治安，獎項是屬於大家的。

鄭文燦表示，今天剛好遠見雜誌要頒發縣市首長評比，他要代表桃園去領取五星級市長，這已是他第3年拿到，直轄市6個市長只有他拿到，不過「我沒有要選總統啦！」台下一片呵呵笑，鄭更笑說「因為媽祖還沒拖夢，我要一步一腳印。」

鄭表示，之所以會講到這件事，是因評比包含市民滿意度、八大領域，其中有項是治安，桃園在治安都是拔得頭籌，所以這個獎項不是只有屬於市長，是屬於大家的，包括去年12月警政署治安滿意度，桃園在六都是82分，其他5都都是70幾分左右，這是桃園警察團隊共同的努力。

他說，桃園真的不容易，人口成長、都市化快速，警民比高達1：572，桃園雖缺人嚴重，但預計將撥補926位警察，希望讓警民比降到1：460；鄭也談到，在桃園基層派出所，平均1人每年得處理197件車禍事故，交通事故也佔了警察勤務的百分之65。

鄭文燦說，他將繼續爭取警廳舍改建、裝備更新，提高警勤加給等，前幾天內政部長徐國勇也和他商量，除了一般社會住宅保留百分之5名額給警消；其中，最新要動工的社宅中壢一號有1000戶，內政部希望他提供百分之20，也就是200戶給警察，他也同意。

桃園市警察局今天一共頒發9項楷模獎座，並特別頒發服務滿30年、滿20年，及滿10年等警察獎章，一共有140人接受表揚，另桃園地方法院院長邱瑞祥、桃園地檢署檢察長郭文東也都出席。

桃園市長鄭文燦（左）今出席警察節慶祝活動。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左）今出席警察節慶祝活動。記者曾健祐／攝影
分享
桃園地方法院院長邱瑞祥（中）、桃園地檢署檢察長郭文東（右），均出席警察節慶祝活動...
桃園地方法院院長邱瑞祥（中）、桃園地檢署檢察長郭文東（右），均出席警察節慶祝活動。記者曾健祐／攝影
分享
桃園市長鄭文燦說，他已是第3度獲評比為五星級市長，但自己「沒有要選總統啦，因為媽...
桃園市長鄭文燦說，他已是第3度獲評比為五星級市長，但自己「沒有要選總統啦，因為媽祖還沒托夢」。記者曾健祐／攝影
分享

警察鄭文燦內政部

相關新聞

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

人事派系分贓、指定公行放款 藍委批蘇貞昌架空財政部

2019-06-11 10:52

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆有一定水準

2019-06-11 15:17

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

反送中遭港議員批評 韓國瑜盼勿情緒發言

2019-06-11 14:35

韓國瑜說負面聯想可怕 徐永明嗆：韓選總統更恐怖

2019-06-11 14:34

政院下令公銀放款 藍委批蘇揆架空財政部

2019-06-11 14:21

不挺韓國瑜？柯Ｐ誇郭台銘：可以當大老闆有一定水準

2019-06-11 14:06

郭台銘建議別去中聯辦？ 葉匡時否認：他記憶錯誤

2019-06-11 12:58

蔡英文談國軍惹議 郭台銘：斷章取義還是賴皮硬拗？

2019-06-11 12:57

徐永明質疑到中聯辦談妥什麼？韓國瑜：負面聯想太多！

2019-06-11 12:54

深夜發文談庶民 韓國瑜：只是有感而發

2019-06-11 12:51

郭台銘勸韓國瑜別進中聯辦？葉匡時打臉：他根本不知道

2019-06-11 12:15

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

里長送「菜瓜」四句聯祝連任成功 蔡英文笑呵呵

2019-06-11 12:02

郭台銘批嘉縣治水成效差 蔡英文下午視察嘉縣治水

2019-06-11 12:01

蔡英文視察桃園河川整治 一旁婆媽緊黏陳其邁拍照

2019-06-11 11:41

拿郭台銘的錢？李艷秋告1韓粉、提醒2人在觀察名單中

2019-06-11 11:39

總統初選座談 吳敦義：盼參選人在公平環境脫穎而出

2019-06-11 11:18

張顯耀支持者抗議立委初選不公 市黨部：都按程序處理

2019-06-11 11:17

國民黨立委質疑蘇貞昌把手伸入銀行體系

2019-06-11 11:01

韓國瑜不知反送中挨批 蔡英文：一國兩制在香港失敗

2019-06-11 10:48

「政府嚴陣以待」 梅雨來襲蔡英文新增視察行程

2019-06-11 10:01

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

關公介入外國內政？這國總統來還願：台灣上帝助我登大位

2019-06-11 08:00

福建論壇／陸委會下禁令 曾永權轟「荒謬」

2019-06-11 00:35

北京出的試卷 柯文哲過關了 雙城論壇7月舉行

2019-06-11 00:29

回復補償金 教團促立院臨會排審

2019-06-11 00:14

分享赴FBI受訓 美女調查官「皮蛋外交」奏功

2019-06-11 00:14

籌組第三勢力？黃國昌提A、B計畫

2019-06-11 00:11

蔡英文參訪LINE台灣辦公室 開心與熊大合照

2019-06-10 18:51

蘇貞昌：沒犧牲主權 拚經濟還保台灣人骨氣

2019-06-10 18:40

國6東延花蓮？蕭美琴：我無法喊這種空頭支票

2019-06-10 18:27

影／手沖咖啡有一套 成何志偉經典招牌！

2019-06-10 17:47

強調蔡賴顧主權 卓榮泰批韓國瑜不知「反送中」

2019-06-10 16:27

總統支持「反送中」卻無作為 周錫瑋：臉書治國？

2019-06-10 16:17
看更多

熱門文章

韓國瑜國6東延花蓮 杜紫宸：若開發台灣死定了

2019-06-10 19:23

8項放寬… 募兵即將達標？原來這樣辦到的

2019-06-10 16:09

為與賴清德同框遊行吳宜臻辭官 賴：很捨不得

2019-06-10 21:34

孫大千：拿香港比台灣 根本是用香蕉比芭樂

2019-06-11 08:41

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

港人百萬反送中 蔡詩萍給藍營公開信：小心好棋翻盤！

2019-06-10 16:02

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

關公介入外國內政？這國總統來還願：台灣上帝助我登大位

2019-06-11 08:00

阿帕契飛官遭雷擊？ 國軍出面說話了

2019-06-10 20:58

藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見

2019-06-11 00:57

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

郭台銘嗆蔡衍明黑郭：他不甘心首富讓給我！

2019-06-10 15:42

張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17

落雷打在屏東機場震波驚人 阿帕契飛官摔傷送醫

2019-06-10 21:24

新聞眼／初選規則變不變？韓郭決勝關鍵

2019-06-11 02:05

談國民黨總統初選 王金平：是不參加不是退出

2019-06-10 18:37

臉書發文談庶民 韓國瑜：不是身分是心態

2019-06-10 22:48

國道6號東延花蓮 徐榛蔚：可開國際標打造

2019-06-11 00:37

民進黨總統民調第一天 卓榮泰加班緊盯

2019-06-10 22:54

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

影／王金平揭黨內「階級對立」嚴重 權貴對庶民難化解

2019-06-10 21:41

郭董曾勸別去中聯辦？韓國瑜：印象中完全沒有

2019-06-10 17:51

民進黨總統初選登場 王定宇預期蔡大贏賴7%

2019-06-10 18:59

蔡正元：台灣早有送中協議十年了 難道已香港化十年？

2019-06-10 15:52

蘇嘉全說蔡英文用錯了閣揆 林濁水：怕是閣揆跟錯了人

2019-06-10 17:13

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

郭台銘不簽公約書 國民黨：不影響參加初選

2019-06-10 19:45

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

阿帕契飛行員因雷擊震波摔傷 國防部：人員無礙

2019-06-10 21:14

藍危機…王：階級對立嚴重 朱：內傷黨就分裂

2019-06-11 00:02

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

國6東延花蓮？蕭美琴：我無法喊這種空頭支票

2019-06-10 18:27

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

國6東延案困難又貴 民眾：不如蘇花改2期快蓋好

2019-06-11 00:41

柯文哲酸：民調低綠營為何納我？ 王世堅嗆：怕你寂寞啦

2019-06-10 15:32

要求建設東部三大交通建設 花蓮縣長：可開國際標來做

2019-06-10 15:26

郭台銘籲別簽切結書 韓國瑜：我有自己定見

2019-06-10 17:50

綠民調起跑 蔡賴陣營緊迫盯場 電話不離身…

2019-06-11 00:12

美眾院軍委會主席 贊成售台戰車戰機

2019-06-11 05:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top