鄭文燦拿五星級市長 笑稱「沒要選總統、媽祖沒托夢」

2019-06-11 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今出席警察節慶祝活動，他肯定警方努力，並力爭警察員額、廳舍改建，警消社宅保留戶等；鄭也說，他已是第3度獲評比為五星級市長，但自己「沒有要選總統啦，因為媽祖還沒託夢」，台下一片笑聲，鄭解釋，之所以這麼說，是因有賴警察維護治安，獎項是屬於大家的。

鄭文燦表示，今天剛好遠見雜誌要頒發縣市首長評比，他要代表桃園去領取五星級市長，這已是他第3年拿到，直轄市6個市長只有他拿到，不過「我沒有要選總統啦！」台下一片呵呵笑，鄭更笑說「因為媽祖還沒拖夢，我要一步一腳印。」

鄭表示，之所以會講到這件事，是因評比包含市民滿意度、八大領域，其中有項是治安，桃園在治安都是拔得頭籌，所以這個獎項不是只有屬於市長，是屬於大家的，包括去年12月警政署治安滿意度，桃園在六都是82分，其他5都都是70幾分左右，這是桃園警察團隊共同的努力。

他說，桃園真的不容易，人口成長、都市化快速，警民比高達1：572，桃園雖缺人嚴重，但預計將撥補926位警察，希望讓警民比降到1：460；鄭也談到，在桃園基層派出所，平均1人每年得處理197件車禍事故，交通事故也佔了警察勤務的百分之65。

鄭文燦說，他將繼續爭取警廳舍改建、裝備更新，提高警勤加給等，前幾天內政部長徐國勇也和他商量，除了一般社會住宅保留百分之5名額給警消；其中，最新要動工的社宅中壢一號有1000戶，內政部希望他提供百分之20，也就是200戶給警察，他也同意。