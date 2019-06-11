韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「挺韓」粉專日前在臉書進行「2020你會投給誰？」投票，結果高雄市長韓國瑜互比蔡英文總統，韓國瑜支持度只有13%，大輸蔡英文的87%；粉專今天再度針對柯文哲互比蔡英文，短短六小時，蔡英文也以68%的高支持度，大贏柯文哲的32%。

對於這樣的投票結果，不少網友留言疑惑，「好奇怪喔！這裡不是韓粉團？」還有網友留言，「韓粉粉專出的投票沒韓國瑜，是怕取暖不成反凍死嗎？」也有鐵韓粉留言「我就是非韓不投。」

對於挺韓臉書粉專發起的投票，韓國瑜竟大輸蔡英文，讓許多韓粉意外，粉專小編今天解答，表示粉專從上週開始，突然擁進蔡英文網軍、灌票數、灌留言，「蔡網軍ㄧ再的留言挑釁，相信韓粉們心中都是有一把尺的！」

小編表示，這個粉專是韓國瑜還沒當選市長時成立，卻在上週開始突然擁進一堆蔡英文網軍、灌票數、灌留言，看看每一個票數都被蔡英文假網軍帶頭，真網友灌爆，這樣快速在一天內灌的票數，也讓小編見識到網軍灌網路聲量的厲害。