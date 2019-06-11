蔡英文談國軍惹議 郭台銘：斷章取義還是賴皮硬拗？

2019-06-11 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。記者林伯東／攝影 分享 facebook 蔡英文總統月前到嘉義開講國防施政，提及國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」等話，被民眾錄下，引發議論。蔡英文昨天對此表示，之前所講的話被斷章取義，但過去在威權時代，國軍確實和威權統治者和控制者的政府，某種程度上跟人民，以及不屬於統治者的那一方有些疏離。

鴻海董事長郭台銘今天在臉書貼文表示，前天他在臉書談到蔡總統談國軍問題的失言，蔡總統和總統府的發言人昨天表示她說的話被斷章取義。

郭台銘表示，他為此又看了一次完整影片，蔡英文說以前軍隊和民進黨較不親，因為國民黨之前執政這麼久，軍隊都是跟國民黨在一起。現在民進黨又回來執政，用了二、三年和軍方溝通、合作，現在他們和民進黨一樣「同心」，我們一定要守衛台灣。現在是「我們的孩子、對台灣有感情的孩子在當兵」。

郭台銘說，請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？

郭台銘指出，過去七十多年來，不論年齡、性別、學歷、族群，中華民國的軍人沒有一刻不在保衛台澎金馬，沒有一日不與中華民國同心，怎麼會說成是最近兩三年才在你的領導下如此？難道過去七十年來的國軍、曾經在古寧頭、八二三、東山島，還有台灣海峽水上與空中保衛我們的軍人，都是對台灣沒有感情，都沒有守衛台灣的心？哪一個軍人不是中華民國的孩子？分什麼你們？我們？他們用青春、用汗水、甚至用鮮血保衛了我們的國家，難道就不值得我們感動？值得我們尊敬嗎？

郭台銘表示，身為總統，蔡英文連最基本的反省能力都沒有，就像妳粗暴對待退休軍公教甚至各階層的人民，社會反彈聲浪再大卻依然故我從來不知道反省，一路走來始終如此，對於民怨依然充耳不聞。下鄉對群眾吹噓軍公教退撫三十年不破產，怎麼不敢誠實說出，多數人民所投保的勞工保險基金，即將在七年之後破產？比蔡英文2016年上任時還要更提早了一年？

郭台銘質疑，現在被各界質疑要把國軍當黨軍，才改口軍隊已經國家化了，講的是威權時代受威權統治者控制的政府與國軍。中華民國解嚴已超過三十年，政黨輪替近二十年，難道一直到蔡英文上任的兩、三年前，都還是「威權時代」？前幾任的馬英九、陳水扁、李登輝總統，都是「威權統治者」？誰在分化國軍，誰支持國軍社會自有公評。

郭台銘表示，身為中華民國總統，每年春、秋兩祭到忠烈祠面對國家的忠魂先烈將士，卻連國歌都不肯開口唱一句的是誰，就是蔡英文！搭雲豹甲車勘災，讓國軍淪為作秀工具的是誰，就是蔡英文！

郭台銘說，他要再次強調，中華民國軍隊早已國家化，絕對不是任何政黨的附庸，國軍保衛的一直都是中華民國而非哪個政黨或個人。國軍要「同心」的對象是中華民國，不是民主進步黨、更不是蔡英文個人！