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徐永明質疑到中聯辦談妥什麼？韓國瑜：負面聯想太多！

2019-06-11 12:54聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜上午受訪。記者蔡孟妤／攝影
高市長韓國瑜上午受訪。記者蔡孟妤／攝影
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時代力量立委徐永明在臉書批高市長韓國瑜第一時間對反送中表示不知情，之前才去過中聯辦，不知談妥了什麼條件。韓國瑜今受訪反批徐聯想太多、太負面，去中聯辦就吃一頓飯就結束，台灣政壇的負面聯想「實在是太可怕了！」

韓國瑜今在市政會議後接受聯訪，被問到反送中第一次回答不清楚，徐永明質疑是否就在中聯辦有談妥什麼？韓國瑜說，「我覺得徐委員可能聯想，實在是太多了吧，每一件事情都聯想的非常、非常多負面。」

韓國瑜說，事實上，陸委會發文也是晚上7點，蔡英文總統是晚上9點，「因為我們根本就沒有想到那個香港街頭，一下會爆那麼多人上街頭，所以所有的發文跟聲明，一定是了解整個動態情況。」

他說，簡言之，總統府跟陸委會也沒有第一時間就發文，因為大家都不了解怎麼會剎那之間激發這麼多的人，所以在發文的時候一定是非常審慎的，「這跟徐委員所提的這個有什麼關係，我都不懂了。」

韓國瑜說，帶著10個高雄市議員、市府團隊到中聯辦，「從頭到尾就吃了一頓飯，吃完飯就結束了，怎麼會談到今天什麼反送中的事情，這個台灣政壇的聯想的負面，實在是太可怕了。」

韓說，他再重申一遍，身為台灣人，非常關心香港，香港取得舉世的經濟的成就，這幾10年來有非常優良的傳統，包括法制、政風、效率及自由化，香港發展的四隻腳非常穩；站在台灣立場，盼香港政府、香港人民可以找到一個理性對話的空間，祝福香港能夠一切順利。

對於有香港民眾揚言要抵制高雄，韓國瑜說，再次呼籲香港朋友，不要因為他晚了幾個小時發文，就太情緒性，包括陸委會都是晚上7點才發文、總統府是晚上9點才發文。那天他划龍舟，又敲鼓敲了2、30分鐘，晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解，「絕對並不代表說我們不關心香港，請香港朋友能夠了解。」

韓國瑜香港陸委會

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